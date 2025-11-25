El Bollo Natural Fruit CV Real de Gandia logra una clasificación histórica para la Liga de Oro

El Club Voleibol Real de Gandia ha alcanzado uno de los hitos más importantes de su trayectoria reciente con la clasificación de su equipo cadete femenino para la Liga Oro, una competición que reúne a los ocho mejores equipos de la Comunitat Valenciana y que permite acceder a la final autonómica y al Campeonato de España.

El conjunto dirigido por Luis Ramón certificó matemáticamente su presencia en esta liga de élite el pasado sábado, tras imponerse por 2-3 en un intenso derbi de la Safor al CV Gandia. El encuentro, muy igualado en todas sus fases, exigió al equipo un alto nivel competitivo para asegurar los dos puntos necesarios.

En la jornada del domingo, las chicas del CV El Real completaron la semana con una victoria en la pista del CV Sedaví (1-3) en un partido que permitió al cuerpo técnico dar participación a todas las jugadoras, subrayando así el carácter colectivo de una clasificación que supone un paso adelante histórico para el club. Es la primera vez que un equipo del Real de Gandia accede a esta prestigiosa Liga de Oro.

Por su parte, el Primera Infantil Bollo Natural Fruit CVRDG, también dirigido por Luis Ramón, se quedó a tan solo dos puntos de acceder a la misma Liga de Oro, al no poder superar al CV Gandia en un derbi muy equilibrado, aunque cerró el fin de semana con una victoria contundente ante el CV Sedaví (0-3).

Las infantiles afrontarán ahora la Liga de Descenso, en la que el objetivo será finalizar en primera posición para tener opción de disputar la previa que también da acceso a la final autonómica.