La calle olvidada de Gandia

Es raro encontrarse en el núcleo urbano de Gandia con una calle que siga siendo un camino de tierra, como aún quedaban en los años sesenta del siglo pasado... Pero existe. Se llama calle Brasil y está al norte de la ciudad.

Es una vía que inicia en la calle dels Estudiants, junto al instituto Tirant lo Blanc, discurre en paralelo al barranco de Beniopa, y acaba en la parte trasera del polémico edificio de la calle Perú. A partir de ahí se pierde su rastro entre cañas.

La calle no tiene un asfaltado adecuado, falta alumbrado público, la acera está sin finalizar o inexistente, no hay señalización vial y delimitación de plazas de estacionamiento, y en general no hay mantenimiento. Pero cabe reseñar que no hay accesos principales a viviendas, sólo la puerta de un garaje por la que entran y salen vehículos.

En el pleno de noviembre, el pasado día 21, el Grupo Municipal del PP presentó una moción no resolutiva para pedir que esta calle se acabe, y atender así "a una demanda histórica de los residentes". Soler criticó a la bancada socialista "la falta de gestión de más de 38 años que condena a determinadas zonas de Gandia a una situación tercermundista”, así como las promesas de arreglar la calle que hizo el hoy alcalde, José Manuel Prieto, a los vecinos cuando era presidente de la Junta de Distrito de Corea.

En su respuesta el concejal de Urbanismo, Vicent Mascarell, reprochó en primer lugar a los populares que no hubieran canalizado esta petición a través de la comisión municipal de Urbanismo. Reconoció que es una propuesta "interesante, que intenta mejorar la ciudad y se debe estudiar", pero advirtió que "no es sencillo urbanizar este vial por su proximidad al barranco de Beniopa, una zona que está marcada como inundable tanto por el Patricova de la Generalitat como por la Confederación Hidrográfica del Júcar".