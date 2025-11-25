Carla Bañuls Puente triunfa en el Ciclocross Internacional de Gurb y es 3ª de la Copa de España en Vic

Carla Bañuls Puente suma y sigue. La ciclista de Gandia disputó el pasado fin de semana dos pruebas de mucha exigencia y nivel con resultados altamente satisfactorios.

Se fue a Cataluña, concretamente a la provincia de Barcelona, donde corrió dos carreras. El sábado, en el V Ciclocròs de la localidad de Gurb 4º Memorial Lluís Vila i Codina, de ámbito internacional y categoría UCI C2.

La corredora del Team Mirat Salamanca fue la mejor y subió a lo más alto del podio. Un triunfo de prestigio para sumar puntos UCI (Unión Ciclista Internacional).

El domingo 23 de noviembre participó en el GP Internacional Ciutat de Vic, sexta prueba de la Copa de España de Ciclocross. En la categoría júnior femenina, la gandiense se clasificó tercera tras la líder de la Copa de España, Aitana Gutiérrez, y Mirari Gotxi.

Carla Bañuls tuvo la mala suerte de sufrir una caída al poco de salir que le obligó a retrasarse más allá de la décima plaza, pero finalmente conseguía remontar para poder alcanzar el podio como tercera.

Tras esta nueva carrera de la Copa de España, Carla Bañuls Puente se mantiene en la segunda posición de la Clasificación General acumulada.