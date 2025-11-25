El CDR La Safor pide mejorar el trato de los funcionarios a los migrantes

El CDR La Safor ha hecho público un informe sobre "racismo estructural" en la comarca. Los responsables de este centro, con sede en Beniarjó, definen este concepto como "el que opera a través de instituciones y cuerpos funcionariales que mantienen las diferencias de poder y privilegio según el origen étnico o la racialización de la población atendida".

Esto, según señalaron las mismas fuentes, "puede incluir prácticas discriminatorias en el ámbito administrativo, educativo o sanitario más básico, así como en el acceso a recursos y oportunidades". Con la intención de mejorar el trato hacia este colectivo el informe diagnostica problemas que pueden llevar a esta discriminación, como "desatención, barreras y silencios administrativos, ligados a situaciones de vulnerabilidad y pobreza enquistadas".

El informe, impulsado por técnicos del CDR La Safor y del CDR Alt Maestrat, "nace como una necesidad de los centros para radiografiar las barreras y estigmas que sufre la población migrante y la gitana en su cotidianidad y en relación a los servicios públicos".

Es el resultado del trabajo de campo realizado desde febrero hasta julio de este año, donde se ha contado con la voz de diferentes profesionales del ámbito educativo, sanitario, administrativo y asociativo, así como con el testigo del pueblo gitano y de la población migrante de varios pueblos de la comarca, con 24 personas entrevistadas.

Como conclusiones del estudio y recomendaciones genéricas, el CDR La Safor lanza tres grandes propuestas.

En primer lugar, consideran necesario crear una figura profesional pública para atender y asesorar a la población migrante de manera gratuita en todas sus vertientes, pero especialmente en lo relativo a la regularización. "Esto evitaría laproliferación de negocios que se aprovechan de la necesidad de la población migrante", apuntan.

En segundo lugar, piden realizar formaciones obligatorias al personal de la administración pública, tanto para hacerles conocedores de la diversidad étnica ycultural que convive en su municipio o territorio, como para formarlos en ladetección y reversión de actitudes y acciones racistas y discriminatorias. "Es necesario desmontar prejuicios y estereotipos, así como evitar el trato infantil y paternalista que les desnuda de capacidades para integrarse", añaden.

También se deben "trazar estrategias de convivencia intercultural que puedan ser aplicadas conforme el contexto concreto de cada municipio, como por ejemplo los encuentros multiculturales para compartir comidas, bailes, o actuaciones musicales que suelen organizar entidades sociales como los Centros de Desarrollo Rural". Esto también serviría para las generaciones de migrantes que llevan décadas asentadas en el territorio "y no han encontrado nunca estos espacios".

Por último, denuncian que los trámites con Extranjería "están mal coordinados, provocan un retraso y una prolongación innecesaria de la agonía y de la precariedad de la población migrante en vías deregularizarse o regularizada". Por ello "deben de revisarse y adaptarse los protocolos administrativos correspondientes, y agilizar y facilitar los trámites a todaslas personas migrantes, sobre todo para reducir el tiempo en que estapoblación no tiene ningún derecho asegurado y está habitando la marginalidad, la exclusión, laprecariedad y la economía sumergida".

El informe completo se puede consultar en la web del CDR La Safor. La investigación está financiada por el Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030.