El Club Rem Grau Gandia obtiene un podio histórico en el Campeonato de España de Yolas

El Club Rem Grau Gandia ha firmado este fin de semana una destacada actuación en el Campeonato de España de Yolas, celebrado en el embalse de Trasona (Asturias). La tripulación femenina de veteranas consigue subir al tercer escalón del podio para colgarse la medalla de bronce.

El conjunto grauero, formado por Margarita Iglesias, Paula Rodríguez, Ángeles Real, Beatriz Pablo y con Carla Miñana como timonel, completó una regata impecable, imponiendo un ritmo firme y demostrando una gran compenetración en cada tramo del recorrido. Su esfuerzo les permitió situarse entre los mejores del país en una competición marcada por el alto nivel de participación.

En el podio final, el Reial Club Marítim de Barcelona se proclamó campeón de España, seguido por el Real Club de Regatas de Alicante, que obtuvo la segunda posición. El Club Rem Grau Gandia cerró el trío de honor con un resultado que refuerza su posición como uno de los clubes referentes de la Comunitat Valenciana.

Las remeras y los técnicos han manifestado su enorme satisfacción por este logro, destacando que es fruto del trabajo constante que se realiza durante todo el año y del compromiso de sus deportistas.

Desde el club también se ha querido agradecer el apoyo de familiares, simpatizantes e instituciones locales que hacen posible seguir impulsando el remo femenino en Gandia.

Con este nuevo éxito, el Rem Grau Gandia continúa ampliando su presencia a nivel nacional y consolidando su proyecto deportivo.