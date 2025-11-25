Dicho y hecho: Oliva corrige el 'STOP' erróneo

Ni 24 horas ha permanecido la señal de 'STOP' escrita erróneamente en un cruce de caminos situado en el término municipal de Oliva. La palabra inglesia que se ha convertido en la expresión internacional de "Pare", especialmente en el código de circulación de vehículos, se había pintado con las letras trabucadas en el enlace del camino dels Gorgs con el de l'Aigua Blanca, en la zona de la playa. En concreto, la palabra pintada en el suelo había aparecido como 'SPTO'.

La difusión de esta imagen por parte de Levante-EMV, que ayer corrió como la pólvora entre las redes sociales olivenses y de otros municipios, ha generado la inmediata reacción del ayuntamiento que, obviamente, vio con toda claridad que se trataba de un error humano al pintar la inscripción en el suelo. Así, a primera hora de esta mañana el 'SPTO' se había convertido en el correcto 'STOP'.

No es la primera vez que ocurre. Cambios sonados en las letras del 'STOP' se han detectado nada menos que en la céntrica calle Pelayo de València y en una carretera de Ibiza. También esos casos el error se corrigió rápidamente por parte de los responsables de tráfico o las autoridades municipales.