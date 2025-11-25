Enric Sòria presume de olivense al recoger la distinción de la Associació Cultural Centelles Riusech

El escritor olivense Enric Sòria i Parra se convirtió el pasado viernes en el tercer autor local en recibir la máxima distinción de la Associació Cultural Centelles Riusech, en su 24ª edición, tras los poetas Joan Navarro y Francisco Brines. Se la entregó el presidente de la entidad, Antoni Esteve, en un acto celebrado en el Centre Polivalent ante más de doscientas personas. La distinción es una réplica en bronce de un medallón de los Centelles.

Enric Sòria agradeció a la asociación"este honor que me llena de satisfacción y del cual estoy muy orgulloso, por el lugar en el que se me da –yo soy de Oliva- y porque también admiro mucho a la Associació Cultural Centelles Riusech y a todo lo que ha hecho y está haciendo por la cultura, el patrimonio de la ciudad y proyectos como la revista Cabdells, que es encomiable y una gran labor. Y es un honor que hayan pensado en mí para recibir este reconocimiento”.

Aunque reside en Barcelona siempre ha estado vinculado a Oliva y presumió de familia arraigada a la ciudad. Durante los años que sus padres vivieron en Gandia dijo que “no estuvieron nunca mentalmente en Gandia, siempre estaban hablando de Oliva y de su gente y sus cosas. Y creo que todo eso se ha reflejado en mí y en mi escritura, en mis versos, en mis dietarios donde hablo directamente e indirectamente de Oliva porque siempre está ahí”.

Entre sus referentes citó al exalcalde Salvador Cardona Miralles, a la exconcejala nacionalista Lluïsa Parra, y a los poetas Francisco Brines, como gran amigo suyo, y Joan Navarro.

El secretario de la asociación, Xavier Canyamàs, señaló que la decisión de premiar a Sòria fue unánime “por su valiosa contribución al mundo de las letras". Enric Sòria ha dirigido la Biblioteca Alfons el Magnànim de la Diputació de València y el comisariado el Any Fuster en Barcelona en 2022. Ha cultivado la poesía, el ensayo, los dietarios, la crítica literaria, los artículos y las traducciones, recibiendo numerosos galardones a lo largo de su extensa trayectoria.

La concejala de Cultura, Teresa Tur, disculpó la ausencia de la alcaldesa Yolanda Pastor y quiso agradecer la labor que lleva a cabo la asociación en la ciudad: “Siempre nos tendréis al Ayuntamiento de Oliva a vuestro lado”.

El presidente, Antoni Esteve, aprovechó la ocasión para criticar la política lingüística del actual Consell, recordando aquella frase de Joan Fuster de "toda política que no hagamos nosotros será hecha en contra nuestra”. Lamentó los recortes en subvenciones a editoriales, a entidades que tienen el valenciano como lengua vehicular, a la Acadèmia Valenciana de la Llengua y a Escola Valenciana y la falta de reconocimiento a autores valencianos como Vicent Andrés Estelles o Maria Beneyto.