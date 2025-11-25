Erik Martínez Martí, de la UE Tavernes, seleccionado para la Copa de las Regiones UEFA
El jugador de Cullera representa a la Comunitat Valenciana en la primera fase del torneo
Pepe Juan
La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha hecho pública la convocatoria oficial de la Selecció Valenciana para la primera fase de la Copa de las Regiones UEFA.
En esa lista destaca la presencia de Erik Martínez Martí, de la UE Tavernes, un jugador de banda, incisivo y con olfato goleador, que se ha ganado la confianza del seleccionador, Andrés Palop, en los entrenamientos previos.
La FFCV ha citado a 18 jugadores que defenderán los colores de la Selecció del 27 al 30 de noviembre en la Ciutat Esportiva Damm de Barcelona. Catalunya y la Comunidad de Madrid serán los rivales de la primera fase.
Se trata de un torneo en el que solo pueden participar jugadores sin ficha P (profesional), con una fase nacional previa y una fase europea que mide a diferentes regiones de países europeos.
Erik Martínez Martí, de Cullera, 19 años, se formó en la base del club de su localidad, jugó en el juvenil y el primer equipo hasta fichar por la UD Alzira de División de Honor Juvenil, llegando a debutar en el primer equipo profesional RFEF del club de la capital de la Ribera.
Es un interior rápido, incisivo y de buen disparo, que está cuajando una gran temporada con la UE Tavernes, a donde ha llegado este pasado verano para competir por el ascenso de la Lliga Comunitat a Tercera División RFEF.
