Fira de Sant Andreu de Miramar 2025: Un espai de trobada amb cultura, tradició i gastronomia
El municipi programa activitats per a tots els públics del 28 al 30 de novembre
La Fira de Sant Andreu de Miramar 2025 ja està ací. L'Ajuntament presenta la programació completa, que tindrà lloc del 28 al 30 de novembre. Una edició que, un any més, convertirà el municipi en un espai de trobada amb gastronomia local, artesania, tradició i activitats culturals i familiars.
Entre les principals novetats destaca la ruta teatralitzada "El miracle d’Abdó i Senent", que es realitzarà el dissabte amb diverses sessions i aforament limitat. També es presentarà la investigació i restauració de la peça històrica "Darrere de la imatge de Sant Andreu: estudi i conservació d'una gerga pintada", a càrrec de l’equip de Rapsoda Restauración, un projecte que aporta noves dades sobre el patrimoni local.
El divendres 28 serà l'inici oficial i la nit gastronòmica. La Fira obrirà a les 18 hores amb la inauguració del mercat, la venda de plantes de Nadal i l’obertura de l’espai infantil. El públic podrà gaudir de dolçaina i tabal, així com d’una exhibició de vol d’aus a la Plaça Major. A les 20 hores, la Unió Musical Milamarina protagonitzarà la cercavila inaugural, que donarà pas al pregó d’inici de Fira. La carpa gastronòmica obrirà a les 21 hores amb un sopar popular i una nit de tapes elaborades per diverses associacions locals, amb música en directe del grup LadyFox i una sessió Remember 90's abans de la discomòbil.
El dissabte 29 estarà marcat per la cultura, les rutes i les activitats familiars. La jornada s’obrirà amb esmorzars a la carpa i el IV Concurs de Pintura a l’Aire Lliure, així com visites guiades i pujada al campanar. El mercat i l’espai infantil estaran en funcionament durant tot el matí. La ruta teatralitzada "El miracle d’Abdó i Senent" oferirà dos passes al matí (10 i 11 hores), amb reserva prèvia. També s’han programat tallers de socarrats, una nova exhibició de vol d’aus, la Gymcana Bossa de Polp i una actuació de malabars pels carrers del mercat. A migdia, la carpa gastronòmica oferirà dinars i música en directe amb Elua. Ja de vesprada, es reprendran les activitats amb exposicions, visites guiades, espectacles de circ i animació, i un concert del grup Zambra, abans de la discomòbil final.
El diumenge 30 es reserva per a la tradició, el patrimoni i la cloenda de la Fira. Els esmorzars a la carpa i l’obertura del mercat tornen a encetar el dia. L'espai infantil continuarà actiu amb minigolf, jocs de fusta i pintacares a la Plaça Major. També hi haurà noves visites guiades al campanar i la tradicional venda de plantes de Nadal a càrrec de l’AMPA CEIP Olivaretes. A les 10.30 hores tindrà lloc la concentració i mostra de cotxes clàssics, i a les 11 música en directe amb LadyFox Rock. La jornada continuarà amb una xarrada sobre aus, una cercavila de malabars, un taller de socarrats i una exhibició de falconeria. De 11 a 14 hores, la Biblioteca acollirà una nova sessió de l’exposició "Art a la Fira", amb entrada per la C/ Teular. A la vesprada es reprendrà el mercat i les activitats infantils. A les 17.30 es durà a terme la conferència "Les campanes de Miramar: Bicentenari de la campana Maria Joaquina", a càrrec de Joan Alepuz Chelvi i del Grup de Campaners de l'Alqueria de la Comtessa. A les 18.30 es presentarà novament la investigació "Darrere de la imatge de Sant Andreu: estudi i conservació d’una gerga pintada" de Rapsoda Restauración, seguida a les 19.30 hores d'una última sessió de l’exposició Art a la Fira. La jornada conclourà a les 20 hores.
En la Fira de Sant Andreu d'enguany també destaca la participació del teixit associatiu local que fa possible les activitats gràcies a la implicació de nombroses entitats del municipi, entre les quals destaquen la Unió Musical Milamarina, ADOMAR, el CF Miramar, Festers Casats, Festers de la Joventut, Associació de Moros i Cristians (Comparses Contrabandistes, Hamir El Hamar, Sacarins i Filles de Calypso) i AMPA CEIP Olivaretes.
Segons destaca el regidor de Festes, Salva Gregori, aquesta celebració "dona suport al teixit associatiu i reforça la vida cultural i social de Miramar". La Fira de Sant Andreu és, un any més, una invitació a compartir, gaudir i viure Miramar amb il·lusió i esperit de comunitat.
La programació completa està disponible al web municipal: https://ajumiramar.org
