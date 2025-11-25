Gandia se convierte en capital mundial del billar del 28 de noviembre al 7 de diciembre

Gandia se convierte en la capital mundial del billar americano (pool). Así lo han confirmado el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, la concejala de Cultura y Turismo, Balbina Sendra; Javier Muñoz, presidente de la Federación de Billar de la Comunitat Valenciana, y Juli Derpermier, en representación de Predator Pro, quienes han comparecido en rueda de prensa.

Desde el 28 de noviembre al 7 de diciembre Gandia acogerá la celebración conjunta de tres grandes eventos internacionales: Predator Pro Billiard Series, WPA World Junior Championships y Predator Eurotour. Entre todas ellas suman un total de ocho competiciones entre modalidades masculinas, femeninas y parejas mixtas.

El evento acogerá partidas y entrenamientos en el Hotel Gandía Palace y en el Espai Baladre con entrada gratuita para el público.

Jesús Naveiro destaca que "acogemos a los mejores jugadores del mundo en competiciones de prestigio que no se disputaban en España desde hace más de 25 años", y agradece la implicación del departamento de Turismo y del Ayuntamiento por la promoción del turismo deportivo que generan este tipo de eventos.

Tal y como explica el regidor, la Élite Mundial de Billar reúne tres importantes torneos que destacan por su nivel y alcance internacional. En primer lugar, el Predator Pro, puntuable para los campeonatos del mundo, que cuenta con la participación de 256 jugadores masculinos y 64 femeninas. Además, la modalidad Junior reúne a los mejores jugadores sub-19 y sub-17 del mundo, tanto en categorías masculinas como femeninas. Por último, el Predator Euro Tour, el circuito europeo oficial con premios que ascienden a decenas de miles de euros.

El cartel anunciador de los campeonatos / Levante-EMV

Javier Muñoz, presidente de la Federación de Billar de la Comunitat Valenciana, añade que "el Predator Pro reparte 275.000 dólares en premios, incluyendo 100.000 para los hombres, 75.000 para las mujeres y 100.000 en la modalidad de dobles mixtos". También destaca la participación de jugadores españoles de élite, como Raúl Martín, Francisco Sánchez, Daniel Alcaide y Jonas Soto, así como de dos jugadores de la comunidad ucraniana residentes en Gandia. La competición se disputa en la modalidad Bola 10, considerada la más compleja y espectacular del billar internacional.

Balbina Sendra subraya la importancia del evento para Gandia, no solo por la promoción internacional, sino también por el impacto económico y turístico: "Esperamos más de 500 participantes con sus acompañantes, lo que generará más de 1.500 pernoctaciones y una temporada turística más activa en noviembre".

La organización ha preparado instalaciones de gran nivel: en el Espai Baladre habrá 10 mesas y en el Hotel Gandía Palace 14 mesas, con un equipo profesional de producción y televisión que transmitirá todas las partidas con comentarios y repeticiones. La cobertura audiovisual será gestionada a través de Pro Billar Televisión, con 4 cámaras dedicadas a cada mesa y cobertura de las partidas más relevantes desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche.

Por su parte, Juli Derpermier, en representación de Predator Pro, ha expresado su entusiasmo por el regreso de la serie Probillar a Europa y, especialmente, por su presencia en Gandia con motivo del Campeonato Mundial Junior. "Volver a Europa siempre es un momento especial para nosotros. La pasión de los aficionados, el entusiasmo de los jugadores y la cálida hospitalidad hacen que cada evento sea memorable, y este Campeonato Mundial Junior no es una excepción", señaló.

Derpermier destacó también la importancia de reunir a jóvenes talentos de todo el mundo en un entorno tan inspirador y adelantó: "Estamos encantados de anunciar que la serie Probillar regresará a Europa el próximo año con dos grandes eventos. Queremos seguir fortaleciendo los lazos con la comunidad europea de billar y agradecemos sinceramente a la ciudad de Gandia, a nuestros socios locales, a la Federación Española y, por supuesto, a todos los jugadores, familias y aficionados que hacen posible este campeonato. Les deseamos a todos los participantes un torneo fantástico, lleno de deportividad y actuaciones destacadas".