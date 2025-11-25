Intenso fin de semana de competición para los equipos del CV Arenas Gandia

El fin de semana del Club Voleibol Arenas Gandia arrancó el viernes en la fría pista exterior del polideportivo del Gandia, donde el equipo Roís Arenas disputó el partido escolar de esta jornada.

También a domicilio, pero en la matinal del sábado, disputaron sus choques el benjamín y alevín femenino (Earlyna y Solertech), contra los equipos del CV Bellreguard.

En el Joan XXIII se desarrolló el resto de actividad del club con partidos benjamines (Decorgandia) y alevines (Socorrismo Mistral), que jugaron contra el CV Gandia con victoria y derrota, respectivamente. Las mayores también jugaron el partido infantil escolar contra el CV Gandia.

Por último y como plato principal, las cadetes federadas (Hotel Gandia) se enfrentaron al CV Xàtiva, líder del grupo y actual campeón de España, en un partido que cerraba la primera fase y que fue más disputado de lo esperado, acabando 1-3 para las setabenses.

Las infantiles del CV Arenas Gandia y las del CV Xàtiva, antes del partido / CV Arenas Gandia

El próximo domingo las cadetes inician la segunda fase de competición en el grupo de descenso con el objetivo de mantener la categoría y el de intentar quedar primeras de grupo para alcanzar los cruces que podrían meterlas dentro de la final autonómica por la parte baja, como ya hicieron hace tres años en categoría infantil.

A nivel alevín autonómico, los chicos viajan a Xàtiva para la segunda concentración de la temporada. Se encuentran segundos de grupo. Las chicas organizan en casa la segunda jornada en el Joan XXIII.