Malos resultados para el CF Miramar y el CF Gandia en la Liga Autonómica y la 1ª Regional Valenta

El CF Miramar cae por 4-3 ante el CFF Maritim en partido de la Liga Autonómica Valenta correspondiente a la 10ª jornada. El equipo miraramino conseguía adelantarse en el marcador, a pesar de que el equipo rival tenía la posesión del balón y el control de juego. Desgraciadamente, cuando mejor estaba el CF Miramar llegaron los goles del rival en una internada por banda y pase atrás y en una acción a balón parado, llegándose al descanso con el marcador de 2-1.

Tras el descanso y después de una ocasión clara de gol para lograr el empate que no materializó llegaron dos tantos más del CFF Maritim, que ampliaban el marcador hasta el 4-1. A pesar de ello, el conjunto de la Safor no bajó los brazos y se hizo con el control del partido, empezaba a asociarse y a progresar combinando hasta que conseguía marcar por dos veces, reduciendo las diferencias. Además, en el último minuto tuvo la oportunidad de poner el empate tras un buen pase filtrado que no se definió.

Los goles fueron de Parre (2) y de Nerea. El próximo encuentro será contra el Villarreal CF

El CF Gandia, por su parte, también cayó por 4-3 en el campo de la UD Petrelense en partido de la sexta jornada de 1ª Regional Valenta. Derrota en un encuentro en el que, pese a las bajas, el equipo gandiense volvió a competir de principio a fin. Las jugadoras del juvenil que se sumaron a la convocatoria dieron la talla y el equipo estuvo muy cerca de puntuar. Toca seguir trabajando y valorando el esfuerzo de todas. Amira Betka, con dos tantos, y Lucía Aparisi fueron las goleadoras.