Matinal de ciclocross en Gandia con la quinta prueba de la Challenge de la Comunitat Valenciana

La Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana ha organizado en Gandia la quinta prueba en el calendario de la #ChallengeCiclocross Comunitat Valenciana-Gran Premi Derbós con la participación de más de 500 corredores y corredoras de todas las categorías. Las pruebas se han disputado en un circuito habilitado en el parque Ausiàs March.

Los vencedores en hombres han sido: Cadete: Sergi Margarit (Juan Giner-Ulevel); Junior: Samuel Pastor (Grau Pascual); Sub23: Asier Ortega (Picusa Academy); Élite: Adrián Aranda (Soulbikes Alzira); M30: Miguel Calatayud (Gsport Cycling Club); M40: Óscar Perales (Gsport Cycling Club); M50: Enrique Soler (Juanginer-Ulevel) y M60: Vicent Bonafé (Big Bikes Carlet).

En mujeres han triunfado en Cadete: Nicoletta Malavia (Ciclismo Base VGT); Junior: Carolina Casares (Sumistock-Costa Azahar); Sub23: Zahara Sáez (Imeca Cycling Team); Élite: Sara Bonillo (PC Sueca); M40: María Valero (Big Bikes Carlet) y M50: Natalie Turjanicova (Ciclismo Base VGT)

En la categoría de escuelas de ciclismo han ganado en Promesas: Alejandro Olaya (Ilicitana UC) y Kendall López (La Forca); Principiantes: Arnau Beneyto (La Forca) y Iria Baquero (La Vila Joiosa CC); Alevines: Izan Serrano (Big Bikes Carlet) y Elia Ruiz (In Bike-Cycling Metric), e Infantiles: Javier Delegido (EC Jose Sabater) y Tehya García (Guti-Vinalesa).