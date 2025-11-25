Medio millón para cubrir el frontón de Miramar

La Diputació de València ha aprobado el proyecto solicitado por el Ayuntamiento de Miramar para cubrir y renovar el frontón municipal. Para ello, la corporación provincial va a destinar 529.000 euros a través del Pla Obert 24-27, el programa inversor de la institución que coordina la vicepresidenta y diputada de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix.

Según informa la Corporación provincial, se trata de una obra de gran relevancia tanto para el club deportivo que compite en esta instalación como para la población en general de esta localidad de la Safor. “La principal mejora que vamos a acometer es la cubrición del frontón, pero se va a realizar una renovación integral de todo el espacio, y ello va a permitir un salto de calidad para la práctica deportiva dentro del frontón, y también supondrá la posibilidad de organizar otro tipo de eventos que hasta ahora no se podían celebrar si las condiciones meteorológicas no acompañaban”, ha destacado la alcaldesa de Miramar, Pilar Peiró.

Además del techado del frontón, los trabajos contemplan la construcción de nuevas gradas, que actualmente son portátiles y se encuentran en mal estado. También se ejecutará una mejora general de la accesibilidad a todos los espacios, y se instalará un nuevo sistema antiincendios y un nuevo sistema de drenaje para que no existan problemas en caso de lluvias. Por último, se va a proceder a la implementación de una nueva iluminación acorde a los estándares actuales de eficiencia. La previsión es que la obra, que próximamente se sacará a licitación, comience a ejecutarse durante 2026. El plazo estimado de duración de estos trabajos es de cuatro meses.

El frontón municipal, en la actualidad. / Levante-EMV

La vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, ha valorado positivamente el proyecto que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Miramar porque “supone una mejora sustancial en la calidad de vida de los habitantes del municipio, mejorando en muchos aspectos una instalación esencial para el pueblo. Es un ejemplo más de cómo el nuevo Pla Obert no sólo destina el dinero a los ayuntamientos, sino que les ofrece todas las facilidades para que puedan ejecutar los proyectos que su localidad necesita”.

Otros proyectos financiados por la Diputación

Además de la renovación integral del frontón municipal, el Ayuntamiento de Miramar ha desarrollado o va a desarrollar varios proyectos que también se financiarán con el dinero del Pla Obert 24-27 de la Diputación. Así, la corporación local ha podido llevar a cabo la renovación de cuatro parques infantiles a lo largo de los últimos meses. Del mismo modo, está prevista la construcción de una nueva Casa de la Música, un proyecto estimado en 400.000 euros aproximadamente, y gracias al cual se ampliará el espacio y se mejorará la accesibilidad de la sede actual.

La alcaldesa de Miramar, Pilar Peiró, ha expresado su satisfacción “por un Pla Obert que da mucha flexibilidad a los alcaldes a la hora de planificarnos. No tenemos que presentar todo a la vez, sino que lo podemos hacer a lo largo de toda la legislatura y eso es muy positivo”.

La Diputación ha asignado a Miramar 1.221.000 euros en el Pla Obert 24-27, lo que supone 266.000 euros más que en la pasada legislatura. El presidente de la institución, Vicent Mompó, garantiza a los consistorios “la proximidad y el soporte técnico y económico para convertir en realidad sus propuestas de presente y de futuro”. Mompó tiene muy clara la prioridad del ejecutivo provincial, que no es otra que “invertir hasta el último céntimo del Pla Obert y de los fondos provinciales en los municipios, y que el dinero se traduzca en mejoras reales para los habitantes de la provincia”.