La Mostra Contescoltes analitza a Simat l'impacte de la dana en les biblioteques
L'aplec tindrà lloc este dimecres al monestir de Santa Maria i es podrà seguir en directe per Youtube
Josep Camacho
El monestir de Santa Maria, a Simat de la Valldigna, acollirà este dimecres, 26 de novembre, la 18a Mostra Contescoltes, baix el títol «Contescoltes per la dana: de biblioteques, danes i narracions». Tot i que l’aforament ja és complet, la jornada es podrà seguir en directe pel canal de Youtube de la mostra, a partir de les 10 hores, segons informaren fonts de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
Durant la dana del 29 d'octubre de 2024 el patrimoni cultural va resultar molt afectat; biblioteques, arxius, museus, locals de música... Passat més d'un any de la catàstrofe, faltava una jornada en què s'analitzaren les repercussions en estes infraestructures i els fons bibliogràfics, així com un fòrum per a aportar una perspectiva professional i personal dels fets i de les accions posteriors pera reconstruir un servei tan vital per a una població com és el bibliotecari.
Esta Mostra Contescoltes es du a terme junt amb el projecte "Contes per la dana" que van portar a terme narradors valencians. Durant este any, han aconseguit que més de 200 narradors de diferents llocs del món arreplegaren diners per a les biblioteques a canvi de contar contes per telèfon. El seu lema: «Zona 0: narració d'emergència. Estem ací per a tu».
Alguns d'estos contacontes participaran amb la seua proposta narradora en esta edició de Contescoltes. Els diners recaptats han servit per a realitzar sessions de narració en les biblioteques i per a unes altres accions com ara sessions solidàries de narració, venda de llibres, venda de quadres o este mateix Contescoltes.
L'aplec està organitzat pels ajuntaments de Barx, Benifairó de la Valldigna, Rafelcofer, Requena i Simat de la Valldigna, a més de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació i la plataforma "Contes per la dana".
Col·laboren l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, l’Àrea de Cultura de la Diputació de València SARC, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Comunitat Valenciana (COBDCV), la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, i les Mancomunitats de la Valldigna i de la Safor.
