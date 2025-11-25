Oliva reparará con fondos propios cruces de varias calles con la carretera N-332

El Gobierno de Oliva ha adjudicado este lunes obras de mejora de varios cruces de calles con la carretera N-332. En concreto en las calles de la Mar, Pelayo, de Cristòfol Colom, Reis Catòlics, del Teatre y Sant Carles.Las obras tienen un importe de 33.383 euros, que asumirá el mismo ayuntamiento con fondos propios, y un plazo de ejecución de dos meses.

Según informan fuentes municipales, la alcaldesa, Yolanda Pastor, propuso "la necesidad de adecuar los cruces de las calles con un nuevo reasfaltado, eliminando así el peligro existente provocado por los cambios de nivel y roturas del pavimento, coincidiendo en el paso de peatones e imbornales de pluviales. La intervención en cada uno de los cruces se decidirá según la magnitud de los desperfectos existentes y la situación de los imbornales”.

Los trabajos consistirán en la demolición del asfalto actual, superpuesto sobre el pavimento de lombardas existente en las calles, nivelación y el reasfaltado de los cruces desde la arista exterior de la calzada hasta cruzar el paso de peatones por completo. Esta distancia no será constante, puesto que dependerá de la pendiente de la calle respecto de la carretera, con el objetivo que no quede ningún escalón. En algunos cruces existen unos imbornales para las aguas pluviales que se tendrán que desplazar para eliminar el peligro existente por el desnivel que provocan.

Para acabar se pintarán de nuevo los pasos de peatones, las señales horizontales de Stop, se repasarán las líneas amarillas existentes en los bordillos, y se cambiarán algunos azulejos rotos o sueltos en los rebajes que forman las aceras, garantizando así su accesibilidad, y eliminando todos los peligros posibles.

La obra se encuentra afectada por la N-332, por lo cual se ha pedido la correspondiente autorización al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Esta obra afectará a los usuarios de las calles de manera puntual, cerrándolas y colocando depósitos para los materiales, cosa que se señalizará de manera conveniente. El Ayuntamiento de Oliva pide disculpas de antemano por las molestias que los trabajos puedan ocasionar al vecindario y a los usuarios de las calles.

Las obras que se realizarán son similares a las que ya se ejecutaron a principios de este año en las calles Walt Disney, Pintor Sorolla, de Juan Antonio Mayans, de Sanchis Mayans y de Salvador Soler i Soler, en la parte recayente a los paseos de Lluís Vives y de Jaume I, para reparar el pavimento, que se encontraba muy dañado por el paso de los vehículos.