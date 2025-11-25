Segunda victoria del CB Alpesa Tavernes en la Liga Foster's Hollywood de 1ª Nacional
Las féminas valleras fuerzan la prórroga y se imponen al Miarco Petraher por 69 a 62
Pepe Juan
Triunfo muy trabajado en su cancha del Club Bàsquet Alpesa Tavernes en la Liga Foster's Hollywood de 1ª Nacional ante el Miarco Petraher de Valencia (69-62), en un partido en el que el equipo visitante ha sido el claro dominador del marcador, prácticamente a lo largo de todo el encuentro.
Un inicio por parte del CB Alpesa Tavernes con muy poca intensidad, donde la defensa no trabajaba debidamente y el ataque era un desacierto tras otro. Por el contrario, el CB Petraher salió en las ideas muy claras, sabiendo lo que tenía que hacer, lo que le salió muy bien durante todo el encuentro.
Las visitantes, con una defensa zonal y con un gran acierto en la faceta ofensiva, lograban dominar el electrónico, mientras que las valleras no estaban acertadas, lo que provocaba no conseguir en ningún momento llevar el partido hacia sus intereses.
Así fue hasta el último cuarto en el que el CB Tavernes llegó a perder hasta por 15 puntos. Pero llegó la reacción y cuando el equipo sacó todo lo que no había sacado antes, con una gran defensa, empezó a acercarse al marcador hasta igualarlo, teniendo incluido la opción del último ataque que no pudo aprovechar, llevando el partido a la prórroga.
Ya en el tiempo extra, la dinámica en la que estaban las locales fue finalmente la que decantó el encuentro a su favor. Las valleras logran una victoria importantísima, la segunda en seis jornadas, frente a un rival directo para las aspiraciones de permanencia.
La jugadora local Neus Talens Alberola fue la MVP del partido con un 24 de valoración, 34 minutos sobre la cancha, 22 puntos, 2 asistencias, 2 recuperaciones y 13 rebotes.
El CB Alpesa Tavernes debe seguir trabajando y, sobre todo, aprendiendo de este tipo de partidos para seguir creciendo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nueva avería en el Cercanías para unos viajeros ya casi resignados
- Otro STOP de traca en un cruce de Oliva
- Cien habitaciones, 20 millones y 40 empleos: las cifras del nuevo hotel de la playa de Gandia
- Abre en Tavernes de la Valldigna el primer McDonalds
- Ya hay fecha para el proyecto que construirá una Gandia nueva: 'Será un espacio de oportunidades
- Agenda de Cultura y Ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana
- El «nuevo instituto viejo» reabrirá el 7 de enero tras 30 años de protestas
- Gandia garantiza sus planes estratégicos con otro presupuesto anual de récord