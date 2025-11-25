Segunda victoria del CB Alpesa Tavernes en la Liga Foster's Hollywood de 1ª Nacional

Triunfo muy trabajado en su cancha del Club Bàsquet Alpesa Tavernes en la Liga Foster's Hollywood de 1ª Nacional ante el Miarco Petraher de Valencia (69-62), en un partido en el que el equipo visitante ha sido el claro dominador del marcador, prácticamente a lo largo de todo el encuentro.

Un inicio por parte del CB Alpesa Tavernes con muy poca intensidad, donde la defensa no trabajaba debidamente y el ataque era un desacierto tras otro. Por el contrario, el CB Petraher salió en las ideas muy claras, sabiendo lo que tenía que hacer, lo que le salió muy bien durante todo el encuentro.

Las visitantes, con una defensa zonal y con un gran acierto en la faceta ofensiva, lograban dominar el electrónico, mientras que las valleras no estaban acertadas, lo que provocaba no conseguir en ningún momento llevar el partido hacia sus intereses.

Así fue hasta el último cuarto en el que el CB Tavernes llegó a perder hasta por 15 puntos. Pero llegó la reacción y cuando el equipo sacó todo lo que no había sacado antes, con una gran defensa, empezó a acercarse al marcador hasta igualarlo, teniendo incluido la opción del último ataque que no pudo aprovechar, llevando el partido a la prórroga.

Ya en el tiempo extra, la dinámica en la que estaban las locales fue finalmente la que decantó el encuentro a su favor. Las valleras logran una victoria importantísima, la segunda en seis jornadas, frente a un rival directo para las aspiraciones de permanencia.

La jugadora local Neus Talens Alberola fue la MVP del partido con un 24 de valoración, 34 minutos sobre la cancha, 22 puntos, 2 asistencias, 2 recuperaciones y 13 rebotes.

El CB Alpesa Tavernes debe seguir trabajando y, sobre todo, aprendiendo de este tipo de partidos para seguir creciendo.