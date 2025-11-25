Tavernes commemora el 25N amb activitats culturals, educatives i reivindicatives contra la violència de gènere
Les activitats encara continuaran el divendres 28 de novembre amb una proposta artística participativa
Tavernes de la Valldigna commemora la pròxima setmana el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, amb un programa d’activitats culturals, educatives i reivindicatives orientades a la sensibilització i implicació ciutadana en la lluita contra la violència de gènere.
El programa institucional del 25 de novembre s’iniciarà a les 19 hores amb la xarrada ‘25N, impuls i lluita’ a càrrec de l’associació Elles Dones, al saló de plens de l’ajuntament. En acabar, es durà a terme la lectura pública del manifest a la plaça Major, en un espai on també el públic assistent podrà participar deixant la seua acció contra la violència de gènere.
Les activitats continuaran el divendres 28 de novembre al passeig País Valencià amb una proposta artística participativa a les 17.30 hores, i a les 20 hores el concert de la jove cantautora valenciana SAVI posarà la nota musical a la vesprada.
Un municipi compromès
Tot això serà la pròxima setmana, però estos dies les activitats amb motiu de la commemoració del 25N ja han començat amb la participació dels centres educatius del municipi. L’alumnat ha assistit a la representació de l’obra ‘Bésame 2.0’ de l’artista Pepa Cases, una proposta escènica que combina teatre, dansa i diàleg i que promou la reflexió crítica sobre la violència de gènere a través d’escenes basades en situacions de la vida real implicant de manera activa als joves en el debat i l’anàlisi.
La regidora d’Igualtat, Encar Mifsud, ha destacat la importància del paper actiu de la ciutadania en aquesta lluita i ha assenyalat que «amb les activitats que hem preparat al voltant del 25N volem sensibilitzar a tota la població, des dels més menuts fins als més majors. Tavernes és un municipi compromès amb la seua gent i treballem per previndre la violència de gènere i avançar cap a una societat més igualitària».
A més, la regidora ha afegit que «estes accions no sols visibilitzen una realitat dolorosa, sinó que també fomenten la reflexió i promouen una cultura basada en el respecte i la igualtat. Només des de la conscienciació, l’educació i el compromís podem construir un futur on totes les dones puguen viure amb dignitat, seguretat i plena llibertat».
L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna anima a tota la ciutadania a participar i reafirma el seu compromís ferm en la defensa dels drets de les dones, la igualtat real i la lluita contra qualsevol forma de violència masclista. Estos dies, Tavernes, una vegada més, alça la veu contra la violència de gènere.
- Nueva avería en el Cercanías para unos viajeros ya casi resignados
- Cien habitaciones, 20 millones y 40 empleos: las cifras del nuevo hotel de la playa de Gandia
- Abre en Tavernes de la Valldigna el primer McDonalds
- Agenda de Cultura y Ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana
- El «nuevo instituto viejo» reabrirá el 7 de enero tras 30 años de protestas
- El feligrés de Simat de la Valldigna que no se olvida de Franco y de José Antonio
- Gandia inicia las obras de su particular «Roig Arena» para eventos deportivos y musicales
- La VI Cursa de les Empreses de la Safor ESIC reúne a más de 2.500 participantes