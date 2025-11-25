La Universitat Politècnica aporta 1,5 millones al pabellón Gandia Arena

La Universitat Politècnica de València (UPV) va a colaborar con el Ayuntamiento de Gandia aportando 1,5 millones de euros al pabellón Gandia Arena, el nuevo Pabellón Deportivo Universitario. El convenio ha sido aprobado por la Junta de Gobierno local celebrada en la mañana de este lunes, según han señalado las portavoces del Ejecutivo, Balbina Sendra y Alícia Izquierdo.

El alcalde, José Manuel Prieto, ha resaltado que el Gandia Arena "es una infraestructura estratégica para Gandia", posible gracias a las alianzas con otras administraciones e instituciones, especialmente con la Universitat Politècnica de València. Se trata de un pabellón universitario que amplía las posibilidades y las instalaciones del campus de la UPV, que da oferta deportiva a la ciudad y un elemento de proyección de una ciudad universitaria como Gandia.

En concreto, la universidad aportará 1,2 millones al finalizar la primera fase y hasta 300.000 en la primera anualidad de puesta a punto una vez acaben las obras, en total un millón y medio euros, según el Ayuntamiento.

La coportavoz del Gobierno local, Balbina Sendra, ha recordado que "la UPV ha estado implicada desde el principio en este proyecto y que la proximidad del pabellón al campus convierte el alumnado de la universidad en uno de sus principales usuarios".

Además, la colaboración contribuirá al "desarrollo urbano y social" de la zona y reforzará la sostenibilidad del proyecto. Entre los compromisos del Ayuntamiento destaca la cesión de uso gratuito del pabellón para el alumnado, así como la futura generación de aulas integradas al Pabellón Gandia Arena en una tercera fase del proyecto. También se incluye la aplicación de descuentos para piscina, gimnasio y otras instalaciones que puedan incorporarse.

"Esta aprobación es un paso importante, porque con las obras ya en marcha, todos los actores implicados están aportando y trabajando conjuntamente".

Subvención a la UNED

Por su parte, la coportavoz del Gobierno local, Alícia Izquierdo, ha informado de que se ha aprobado una subvención directa de 60.000 euros destinada al centro de Gandia asociado de la UNED de Alzira-Valencia, con el objetivo de reforzar la colaboración y trabajar en la mejora de servicios como por ejemplo exámenes y clases presenciales.

Finalmente, la Junta de Gobierno también ha aprobado una nueva remesa de 360 cheques cultural-escolares consumidos, por un importe total de 10.797 euros. Con esta nueva aprobación, ya son 6.264 niños y niñas de Gandia que han utilizado su cheque y los comercios han recibido el pago correspondiente por parte del Ayuntamiento.

La primera teniente de alcaldía ha recordado que "cada vez que un cheque pasa por Junta de Gobierno es porque ya está gastado y justificado por el comercio, y el que aprobamos es el pago al establecimiento". Hasta ahora se han destinado 187.824 euros, lo cual representa el 89,5% del presupuesto, prácticamente el 90% del total.