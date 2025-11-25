Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xeraco i Oliva acullen les semifinals del Trofeu masymas de raspall professional

Vicent, Murcianet i Alejandro es classifiquen per la final del dia 29 a Pedreguer

Els protagonistes de la semifinal de Xeraco amb el representant de l'empresa patrocinadora / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

El IX Trofeu masymas de raspall professional ja està en marxa. Este dilluns s'ha jugat al Trinquet de Xeraco la primera semifinal en la qual Vicent, Murcianet i Alejandro han guanyat Montaner, Seve i Néstor 25-05, classificant-se per la final.

El trio blau arrasa en l'inici del campionat sense deixar opció als seus oponents. Els rojos eren un equip que venia de guanyar la Copa Caixa Popular amb la incorporació d'un dels finalistes, però que es va veure superat pel ritme dels seus rivals. Vicent i Murcianet van impedir que els seus rivals tancaren els quinzes i Alejandro va dominar en la punta amb molta confiança. Partida treballada però amb molta superioritat.

Este dimarts a les 18.30 hores es juga al Trinquet d'Oliva la segona semifinal, també amb pilotaris de la Safor. El cartell anuncia Marrahí i Tonet IV contra els olivers Salelles II i Brisca amb Raül de punter.

L'equip que triomfe també estarà en la gran final del dissabte 29 a Pedreguer.

