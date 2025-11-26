Cien mil metros cuadrados para zona de festivales y eventos en la playa de Tavernes

La empresa Black Lotus, organizadora de eventos y festivales musicales, está pensando en hacer algo grande en Tavernes de la Valldigna de cara al próximo verano y los siguientes. La mercantil está inmersa en estos momentos en la cesión de una gran superficie en la zona de Marenys, al sur de la urbanización de la playa, para poder llevar a cabo allí actividades de ocio y proyectos que, según señalan, «encajen con la identidad del municipio y con su enorme potencial cultural y turístico».

Según indican a este periódico responsables de la empresa, para poder llevar a cabo esos eventos se está valorando la ocupación temporal de una superficie de más de cien mil metros cuadrados, con la posibilidad de ampliarla en otros 20.000 metros cuadrados «con la finalidad de explorar todas las posibilidades para la celebración de festivales, eventos musicales y propuestas de ocio de calidad que conjuguen en el espacio».

Black Lotus tiene varias opciones de espectáculos y eventos culturales, sociales y de ocio en esa zona, todas ellas orientadas a generar «una experiencia memorable para el público y una gestión que priorice la convivencia, la seguridad y el respeto por el entorno natural y la actividad de la playa», indica la empresa. Así, la compañía ha mostrado su interés en obtener la gestión de los terrenos con el objetivo de diversificar la oferta de eventos y atraer proyectos «capaces de situar a Tavernes en el mapa nacional e internacional». En este sentido, se están estudiando propuestas que permitan consolidar el municipio como un punto de referencia para festivales musicales y citas culturales de distintas dimensiones.

El planteamiento de Black Lotus pasa, según indica, «por modelos de gestión eficientes y sostenibles», que aseguren «un funcionamiento ejemplar en aspectos clave como accesos, servicios, logística e impacto acústico, garantizando en todo momento el bienestar de residentes, visitantes y el entorno costero».

La alcaldesa respalda la idea

«Queremos que Tavernes se convierta en un destino destacado para nuevos formatos y experiencias, capaz de atraer turismo nacional e internacional», afirman desde la empresa, que para ello mantiene una comunicación constante con el ayuntamiento, que facilitaría los trámites que dependan del consistorio, así como en la adecuación o ejecución de obras para la infraestructura que un espacio de esas características necesita.

En ese sentido, la alcaldesa de la ciudad, Lara Romero, indica que el Gobierno local respalda el proyecto de la empresa «que está llamado a dinamizar el turismo y la economía local» y que, por la información de la que dispone, situaría a Tavernes de la Valldigna «en el panorama musical internacional», siempre bajo la premisa de que esas actividades sean de calidad.