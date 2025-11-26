Cinco nuevos proyectos del Pla Obert en el Real, Benifairó, Tavernes, Alfauir y Barx

El Pla Obert de la Diputació de València sigue sumando nuevos proyectos en los municipios de la Safor. El último decreto validado por el área de Cooperación que dirige la vicepresidenta primera Natàlia Enguix ha aprobado cinco nuevos proyectos del plan cuatrienal de la Diputació de València por valor de 846.405 euros en las localidades del Real de Gandia, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Alfauir y Barx.

Por una parte, los proyectos validados con una inversión mayor son el del Real de Gandia para contribuir a la remodelación del parque 25 d'Abril (423.931 euros) y el de Tavernes de la Valldigna para reformar los vestuarios del campo de deportes del Vergeret (341.486 euros).

Por otra parte, se ha dado el visto bueno a la urbanización de un tramo de una vía en Benifairó de la Valldigna con una inversión de 52.500 euros; a la contribución para la instalación de placas fotovoltaicas sobre la cubierta del Col·legi Rural Agrupat Alfauir-Rótova (21.423 euros); y a la inversión de 7.053 euros en Barx para contribuir a equipamiento del sistema de megafonía y grabación del salón de plenos del ayuntamiento.

Nuevo decreto

En general, el decreto del 11 de noviembre ha aprobado 57 nuevos proyectos del Pla Obert que suman una inversión de 7.680.507 euros en 12 comarcas de la provincia de Valencia. En total, el plan cuatrienal ya tiene en marcha o ejecutadas 732 iniciativas propuestas por los ayuntamientos y acumula una inversión de casi la tercera parte de los 350 millones de los que consta.

La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha destacado en buen ritmo del Pla Obert: “Estamos dando el visto bueno a muchas obras de renovación del ciclo del agua, espacios verdes, instalaciones deportivas que están transformando nuestros municipios”. “Animamos a los alcaldes y alcaldesas a seguir presentando proyectos porque las obras deben estar ejecutadas antes de terminar 2027 para poder ser financiadas”, ha explicado Enguix, quien ha insistido en que “el objetivo del equipo de gobierno es ejecutar en su totalidad el mayor programa inversor en la historia de la Diputación, con 350 millones de euros”.

En la misma línea, el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha recalcado “la flexibilidad de este plan, que respeta la autonomía de los municipios para que puedan mejorar la vida de sus vecinos y vecinas”. “Los pueblos saben mejor que nadie lo que necesitan y así se está evidenciando con la evolución del plan, abierto y sin plazos, que está demostrando que si se deja trabajar a los municipios, al tiempo que se les ayuda, se pueden conseguir muchas mejoras en distintos ámbitos municipales”, ha concluido.