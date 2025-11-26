Cuadragésimo séptima Gala de l'Esport de Gandia: Estos son los deportistas nominados por sus clubes

El Teatre Serrano acoge a partir de las 20 horas de este jueves, 27 de noviembre, la cuadragésima séptima edición de la Gala de l'Esport de Gandia. Llega la gran noche del deporte gandiense, una cita imprescindible para reconocer el esfuerzo, superación y talento de todas y todos los deportistas y clubes.n Con el lema "Superarse es crecer", se realzan los valores que hacen especial al deporte: constancia, pasión y compromiso.

La Gala, como siempre, distingue a los mejores deportistas nominados por sus clubes. También destaca el apartado de menciones especiales, el Premi Damià Català, el de Mejor Técnico, el de Mejor Empresa Colaboradora, el Premio Superación y, lógicamente, los máximos galardones al mejor y a la mejor deportistas de la ciudad.

Cada año hay actuaciones que amenizan el acto / Natxo Francés

Los nominados y las nominadas por las 42 entidades deportivas que concurren a la Gala de l'Esport de Gandia son: Julieta Viera Fernández (Club Gimnasia Rítmica Vida); Roger Matos More y Brenda Galán Marrero (Gandia Béisbol Club); equipo juvenil femenino (Club Rem Grau); Encarna Vela Carmona y Tomás Agustí Valiente (Club de Rem Cia); Andrea Salas Calizaya y Sergio Guaman Aroca (Chef Amadeo Gandia Billar) y María Coloma Muñoz y Jesús Díaz Beneyto (CD Sporting La Safor).

Más nominados: Paula Medina Navas (Centre Excursionista); Said Lachiri y Margarita Shtal (Club Kick Boxing Safor); David Correal Aguirre y Neus Server Polvorosa (Club Gimnasia Artística la Safor); Marc Donet Martín (Club Ciclista Escapada); equipo alevín sincronizada y Carlos Tormo Penalba (Club Tenis-Natación Safor); Marta Escobar Hurtado (Club Patí Gandia); equipo femenino senior y equipo masculino senior (Club Voleibol Gandia); Raquel Martí Tembl y Eric Tarrasó Domingo (Natació i Esports); Noa Chaveli Donet y Ulises Lloret Giner (Club Skateboarding y Run La Safor), así como Paco Ramón y equipo femenino absoluto (AC Gandia Halterofilia).

También han sido nominados por sus clubes: Laura Castillo Ibáñez y Hugo Arbona Martínez (Club Atletisme Safor Teika); Andreu Sola Matías (Club de Rugby La Safor); Marc Montaner Lloret (Club de Kendo Gandia); Iván Sabater Mínguez y Liseth Sánchez Bravo (Fundació Espurna); Amparo Martín de la Concepción y equipo masculino (Club Alpí); Alejandra Vilaplana Ripoll (Club Hípico La Safor); Ani Zhelyazkova Gocheva y Jorge Calabuig Méndez (Club Deportivo de Pesca)) y Myroslava Shyroka y Nicolás Climent Moncho (Club de Esgrima La Safor).

Una imagen de la Gala de l'Esport de Gandia 2024 / Natxo Francés

La lista continúa con Diego Martínez Gutiérrez y Erika Pocovi Craciun (Karate Shoto Club); Rosa Lara Feliu y Pere Ferrer Ivars (Club Atletisme Gandia); Mauro Cabrera Sanchis y Marta Cabrera Sanchis (CE Tora Kai Karate Do); Aitana Gallego Salcedo y Óscar Bertó Ramírez (Club de Fútbol Gandia); Jaleska Alemán Méndez y equipo benjamín masculino (Club Voleibol Arenas); Gema Catalá Catalá y Ramón Navarro Poza (Club Tiro con Arco Ducal Arch); Jonathan nava Rosales (Tigres de Gandia Béisbol Club); Xavi Cabanilles Añó y Adriana Solanes Valero (Club Triatló Gandia).

La relación se completa con Biel Martín Puig y Alba Mayor Casas (CD Educasport); Cintia Frasquet Sánchez y Héctor Cabrera Llácer (Club de Córrer el Garbí); Sara Valderrabano Merino y Joan Barber Terrades (Units pel Bàsquet Gandia); Surya Oltra Cuadros y Lluc Marqués Ramis (Gandia Hockey Club); David Peris Bou (Moto Club Gandia); José Antonio García Planells (UD Beniopa); Olegario del Pozo (AFES-Asociación Deporte de Empresas); Alejandro Gregori Morant (Peña Ciclista Beniopa); Xavi Medel Pellicer y Rebeca Muñoz Cáceres (Club Taekwondo La Safor); equipo alevín masculino (UD Portuarios) y Julián Viciano Mascarell (CN Jávea).