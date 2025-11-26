Un diálogo entre Manuela Carmena y Joan-Carles Martí para la quinta jornada de 'Gandia Pensa'

El Teatre Serrano de Gandia acogerá el próximo martes, 9 de diciembre, a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo, una nueva edición del ciclo de conferencias "Gandia Pensa". En esta ocasión, los protagonistas serán la jueza y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena y el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí.

Bajo el título ‘En favor de la esperanza. Confianza, democracia y derechos humanos’, Carmena y Martí dialogarán, ahora que se cumplen 50 años de la muerte de Franco, "sobre la visión de las mujeres pioneras de aquella época, llenas de ilusiones y esperanza, que trabajaron para que la justicia fuera más justa en nuestro país", según informaron fuentes de la organización a través de un comunicado.

Además, conversarán "sobre la necesidad de confiar en la democracia, en una apuesta total a favor de la esperanza, la bondad y la ilusión, en un momento de tantas incertidumbres; en un tiempo en que se necesitan referentes como Carmena, que en el ámbito de la lucha por los derechos humanos y la justicia social ha sido ejemplo para varias generaciones".

Esta cita con Manuela Carmena y Joan-Carles Martí supone, además, la conclusión de un año en que la ciudad ha impulsado este espacio de reflexión, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Gandia, junto con la Cátedra Joan Noguera de la UV, el CEIC Alfons el Vell y la Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura. La comisaria del ciclo es Àngels Gregori. El objetivo es fortalecer los valores democráticos y humanistas en el contexto actual.

Manuela Carmena

Manuela Carmena (Madrid, 1944) es abogada laboralista, magistrada y jueza emérita. Inició los estudios de Derecho en la Universidad de Madrid. Expedientada por sus actividades en movimientos estudiantiles democráticos, obtuvo la licenciatura en la Universitat de València en 1965. Defensora de los obreros y detenidos durante la dictadura franquista ante el Tribunal de Orden Público, fue una de las fundadoras del despacho laboralista donde se produjo la matanza de Atocha de 1977.

Ha tenido una importante tarea tanto en la militancia política como en la carrera judicial. Entre otros cargos, en 1996 fue nombrada vocal por el Senado del Consejo General del Poder Judicial, así como presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. Fue alcaldesa de Madrid desde 2015 hasta 2019.

Anteriormente, también ejerció como vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001. Su trayectoria vital y profesional, comprometida a lo largo de décadas, le ha valido numerosos reconocimientos, como el premio Nacional de los Derechos Humanos; una humanista en la cual miles de jóvenes se miran cada día por su apuesta por un mundo más justo.

Joan-Carles Martí

Joan-Carles Martí (València, 1965) es director de Levante-EMV. Estudió Historia y tiene un Máster en Comunicación por la Universitat de València. Ha desarrollado casi toda su carrera periodística en Levante-EMV, excepto el tiempo en que fue subdirector de otro periódico del mismo grupo, Prensa Ibérica, el Diari de Girona, entre 1998 y 2004.

El octubre de 2008 asumió la dirección de Superdeporte hasta 2013, cuando volvió a Levante-EMV como redactor jefe de Deportes. Desde 2016 dirige la sección de Cultura y Sociedad, el suplemento cultural Posdata y la revista de ocio Urban. Martí es autor de dos ensayos futbolísticos y de un poemario. También fue comisario de la exposición “¡Viva Berlanga!” en el MuVIM con motivo del centenario del cineasta valenciano.

Jornadas anteriores

Esta quinta jornada llega después del éxito de la inaugural, que contó con la participación del escritor Theodor Kallifatides, quién llenó el Saló de Corones y una de las salas anexas del mismo Palau Ducal, y de la segunda jornada, en la cual el magistrado Joaquim Bosch abordó temas clave sobre la calidad democrática, los riesgos de las derivas autoritarias y la fragilidad de las instituciones.

En el tercer encuentro Marina Garcés y Antonio Monegal protagonizaron una conversación donde se puso en valor la necesidad de la palabra y el concepto de democracia en un momento de tantas incertidumbres.

La última de las jornadas contó con la participación de los periodistas y escritores Paco Cerdà y José Luis Sastre, donde establecieron una conversación basada en los temas abordados en sus obras y en la necesidad de salvaguardar el pensamiento crítico.