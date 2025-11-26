Quique Llopis apadrina la XII Volta a Peu d’Espurna

La sede de la Fundació Espurna, en Gandia, acogió este miércoles la presentación de la XII Volta a Peu. El acto contó con la participación del alcalde, José Manuel Prieto, y los concejales Jesús Naviero y Liduvina Gil, además de otros miembros de la corporación municipal, empresas colaboradoras y representantes de la fundación. La edición cuenta como padrino con el atleta olímpico Quique Llopis, subcampeón de Europa en los 110 metros vallas.

La carrera no solo celebra el esfuerzo y la superación de sus participantes, sino que también actúa como una herramienta integradora que conecta la sociedad con la realidad de las personas con discapacidad. El acontecimiento cuenta este año con más de 800 inscritos, todo un récord de participación y reafirma el compromiso de la fundación con el desarrollo personal a través del deporte inclusivo.

La prueba se celebrará el próximo martes, 2 de diciembre, y tendrá la salida a las 12 horas desde la plaza del Tirant. El recorrido, de 1,6 kilómetros, transcurrirá por el centro histórico y el Raval.

Presentación de la carrera. / Natxo Francés

En su discurso el alcalde alabó el Centro Especial de Empleo de la entidad, con el cual se trabaja de la mano del consistorio para que personas de la fundación se ocupen del mantenimiento de los parques urbanos de Beniopa, Santa Anna o el parque de Sant Pere.

Prieto animó a la participación: “Es momento de sudar la camiseta, ayudar, remar y colaborar con esta vuelta. Son muchos los clubes deportivos, colegios y entidades asociativas que se vuelcan con esta iniciativa, que nos ayuda a avanzar en la integración y la inclusión desde el deporte”.