Almiserà felicita al seu campió de la Copa i finalista de la Lliga de raspall professional

L'Ajuntament organitza una recepció oficial al pilotari Josep Montaner Pérez

Josep Montaner, amb els membres de la corporació municipal d'Almiserà

Josep Montaner, amb els membres de la corporació municipal d'Almiserà / Ajuntament d'Almiserà

Salva Talens

Gandia

L'Ajuntament d'Almiserà felicita públicament al pilotari local, Josep Montaner Pérez. El consistori ha oferit una recepció a l'esportista, on les autoritats, en nom de tot el poble, li van transmetre tota l'admiració i orgull a més de donar-li l'enhorabona.

Montaner s'ha proclamat campió de la Copa Caixa Popular de 2025, però és que, també, ha sigut el finalista de la Lliga CaixaBank. En les dos competicions més importants de raspall professional, el jugador saforenc ha format parella amb el mitger Seve.

Montaner ha confirmat enguany que està totalment consolidat en l'elit de la pilota valenciana, guanyant també alguns trofeus de pobles i anunciant el seu nom en nombroses partides.

