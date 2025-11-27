Arranca en Gandia la quarta edició de la Fira de Muntanya de la Safor
Enguany està organitzada per la Societat Excursionista de la Safor amb el suport de l'Ajuntament
La IV Fira de Muntanya de la Safor es celebra del 27 al 30 de novembre en dos escenaris habituals: el Teatre Serrano, que acollirà la IV Mostra de Cinema de Muntanya del País Valencià els dies 27 i 28, i el Districte Forestal de Marxuquera, on es desenvoluparan les activitats de la fira durant el cap de setmana, els dies 29 i 30 de novembre.
La programació l'han presentada la primera tinenta d'Alcaldia i regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Emergència Climàtica, Alícia Izquierdo, acompanyada pel director general de Medi Natural, Daniel Muñoz, i el president de l'entitat organitzadora, la Societat Excursionista de la Safor, Xavier Cervera.
La Fira de 2025 inclou 10 excursions guiades per descobrir els paisatges i senders de la comarca; 7 tallers participatius adreçats a públic familiar i especialitzat; 3 debats per a reflexionar sobre el futur del medi natural i la gestió del territori; i 11 presentacions i xerrades amb persones expertes, entitats i projectes vinculats a la muntanya.
A més, comptarà amb un rocòdrom obert a tot el públic i 4 projeccions documentals que permetran aprofundir en el coneixement del patrimoni natural i cultural de la Safor i d'altres espais de muntanya.
"Amb aquesta programació reafirmem el nostre compromís amb la divulgació ambiental, la promoció de l'activitat física, el turisme sostenible i la reivindicació de les nostres muntanyes. Convidem tota la ciutadania a participar-hi, aprendre i gaudir d'aquesta festa de la muntanya que, any rere any, reforça la identitat natural de la Safor i el vincle entre les persones i el nostre territori", indica Alicia Izquierdo.
El president de la Societat Excursionista de la Safor expressa la seua satisfacció per assumir enguany l'organització de la fira, destacant les novetats d'aquesta edició com la sessió doble especial de la Mostra de Cinema, que comptarà amb la presència de Silvia Vidal i Jordi Corominas, guardonats a França amb els prestigiosos premis Piolet d'Or, considerats els "Oscars de l'Alpinisme".
També s'ha programat el primer ral·li d'escalada a la Falconera, un esdeveniment esportiu no competitiu que combinarà activitat, convivència i bon ambient entre els aficionats a l'escalada.
El director general de Medi Natural afegís la participació d'un helicòpter d'incendis forestals, que oferirà una demostració del seu funcionament, així com la presència de dos camions especialitzats dels bombers dedicats a l'extinció d'incendis, que mostraran el seu equipament i operativa.
A més, durant la fira es presentarà el llibre "El patrimoni subterrani de Gandia", editat conjuntament pel Departament de Patrimoni i el Centre Excursionista de Gandia, una obra inèdita, que recull més de trenta cavitats representatives del municipi i remarca el ric ecosistema subterrani i el seu interès espeleològic.
La Federació d'Esports de Muntanya de la Comunitat Valenciana també participarà en aquesta edició amb un estand especialitzat anomenat "Montenubistan", dedicat a la muntanya, l'escalada i els viatges.
La programació detallada de la IV Fira de Muntanya de la Safor es pot consultar a les xarxes socials de l'Ajuntament de Gandia i de la mateixa fira.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya hay fecha para el proyecto que construirá una Gandia nueva: 'Será un espacio de oportunidades
- Nueva avería en el Cercanías para unos viajeros ya casi resignados
- La calle olvidada de Gandia
- Otro STOP de traca en un cruce de Oliva
- Cien habitaciones, 20 millones y 40 empleos: las cifras del nuevo hotel de la playa de Gandia
- Cien mil metros cuadrados para zona de festivales y eventos en la playa de Tavernes
- Abre en Tavernes de la Valldigna el primer McDonalds
- Agenda de Cultura y Ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana