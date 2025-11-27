La Copa del Rey y la Copa de la Reina sitúan al AC Gandia en la élite nacional de la halterofilia

El Atlético Club Gandia de Halterofilia afronta este sábado en Pamplona las competiciones más prestigiosas del calendario nacional: la Copa del Rey y la Copa de la Reina. Se trata de una cita reservada a los mejores clubes del país y en la que únicamente dos entidades presentan equipos en ambas categorías, masculina y femenina: Molins del Rei y la entidad gandiense.

El conjunto de la capital de la Safor llega al campeonato con opciones en las dos competiciones, especialmente en la femenina, después de completar un año de crecimiento deportivo y resultados destacados en los principales eventos estatales.

El AC Gandia masculino acude como sexto clasificado en el ránking nacional. El equipo está formado por Yonni Boulet, Javier Gamboa, Kike Sánchez, Vicente Bernabéu y Michael Otero, con Mario Corado y Álvaro Casaro como reservas.

El objetivo principal del bloque masculino es consolidarse en la élite y competir por mejorar la posición inicial, en una edición que reunirá a los principales referentes de la halterofilia nacional. Acuden sextos en el ránking.

Yonni Boulet, capitán del equipo de hombres del AC Gandia / AC Gandia

Las chicas, por su parte, son las vigentes subcampeonas de la Copa de la Reina y campeonas de la Liga de División de Honor en 2024. Este año han quedado terceras, aunque con la mejor puntuación del playoff.

El conjunto femenino afronta la competición como líder del ránking nacional. En esta ocasión, el equipo estará integrado por Joana Leong, Carmen Gallardo, Martina Gramajo, María Mahiques y Martina Gene, mientras que Yennifer Valor y Yerena Mayo completan la convocatoria como reservas.

Tras el subcampeonato de la pasada temporada el AC Gandia se presenta con el objetivo de luchar por el primer título de Copa de la Reina en la historia del club, avalado por su estado de forma y la progresión mostrada durante toda la campaña.

La expedición la completan Yolanda Aparici, José Andrés Ibáñez, Cristina García y Lola Martínez, responsables de la preparación y planificación deportiva del club en esta competición, así como la directiva Raquel Marco.