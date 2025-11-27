Detenidas las ladronas de carteras del Mercat de Oliva
Las autoras aprovechaban la aglomeración los días de mercado para la realización de hurtos al descuido
Los agentes las sorprendieron al sustraer la cartera con dinero y documentación a una persona mayor
Levante-EMV
La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres en la localidad de Oliva cuando trataban de sustraer las carteras a personas de avanzada edad. Con motivo de un dispositivo especial para prevención de robos en el Mercat de Oliva, la Benemérita estableció un dispositivo tendente a la identificación de autores de los diversos hurtos. Estos se venían produciendo, especialmente, los días de mercado semanal.
Los agentes, en uno de dichos dispositivos, observaron a dos mujeres que, aprovechando la aglomeración en una de las paradas, sustraían una cartera. La víctima era una persona de avanzada edad y de nacionalidad extranjera. Las autoras fueron sorprendidas in fraganti por parte de los agentes, que lograron recuperar las carteras con el dinero y la documentación. Se trata de dos mujeres de 21 y 25 años y nacionalidad búlgara a quien se les atribuye un delito de hurto. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Oliva. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Gandía.
