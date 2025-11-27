Detenidas las ladronas de carteras del Mercat de Oliva

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres en la localidad de Oliva cuando trataban de sustraer las carteras a personas de avanzada edad. Con motivo de un dispositivo especial para prevención de robos en el Mercat de Oliva, la Benemérita estableció un dispositivo tendente a la identificación de autores de los diversos hurtos. Estos se venían produciendo, especialmente, los días de mercado semanal.

Los agentes, en uno de dichos dispositivos, observaron a dos mujeres que, aprovechando la aglomeración en una de las paradas, sustraían una cartera. La víctima era una persona de avanzada edad y de nacionalidad extranjera. Las autoras fueron sorprendidas in fraganti por parte de los agentes, que lograron recuperar las carteras con el dinero y la documentación. Se trata de dos mujeres de 21 y 25 años y nacionalidad búlgara a quien se les atribuye un delito de hurto. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Oliva. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Gandía.