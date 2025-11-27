Un dúo muy especial se suma al cartel del Pirata Beach Fest de Gandia

El dúo catalán Figa Flawas ha anunciado este jueves que cierra su etapa 'La calçotada', en la que han ofrecido más 170 conciertos, con la gira de ocho fechas 'L'última arrencada'. En este fin de gira, Pep Velasco y Xavi Cartanyà estarán acompañados por once músicos y cuatro bailarines sobre el escenario.

Los de Valls actuarán seis veces en Cataluña, con conciertos en el Cabró Rock (Vic, 13 de junio), Canet Rock (4 de julio), Festiuet (Salou, 17-18 de julio), Empordà Music Festival (La Bisbal d'Empordà, 25 de julio), Castanyada del Cabró Rock (Montmeló, 30-31 de octubre) y Calçofest (Valls 21 de noviembre).

Las otras dos fechas serán en el Pirata Beach Festival de Gandia, que tendrá lugar entre los días 8 y 12 de julio y en el Parc n'Hereveta de Porreres (Mallorca, 15 de agosto).

El nombre de la gira se inspira en el "primer arranque", el acto que marca el inicio oficial de la temporada de calçots en Valls.

Figa Flawas lo han reinterpretado como 'L'última arrencada' de la furgoneta que los ha llevado a más de 170 conciertos durante los dos años de gira de su primer disco, 'La calçotada', publicado el 26 de enero de 2024 coincidiendo con la Fiesta del Calçot de Valls.

Para esta gira, Figa Flawas como directores artísticos y el productor Genís Trani como director musical, han preparado un formato ampliado y festivo con una banda de primer nivel integrada por músicos provenientes de proyectos tan diversos como Alizzz, Las Karamba, Chiara Oliver, Juantxo Skalari, Mushka, Horny Section o The Penguins.

El dúo formado por Pep Velasco y Xavi Cartanyà combinará esta gira de fin de etapa con la grabación de su próximo álbum, previsto para el 2027.