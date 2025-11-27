Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Final decidida al Trofeu masymas de raspall professional després de les semifinals de Xeraco i Oliva

Vicent de Xeraco és l'únic pilotari representant de la Safor

Els rojos guanyaren als blaus en la semifinal de dimarts al Trinquet d'Oliva

Salva Talens

Gandia

El IX Trofeu masymas de raspall professional ja té el cartell de la gran final decidida, després de jugar-se les dos semifinals.

Dilluns al trinquet de Xeraco es van classificar Vicent, únic pilotari de la Safor, Murcianet i Alejandro mentre que este dimarts a Oliva s'ha jugat la segona semifinal amb victòria de Marrahí i Tonet IV davant Salelles II, Raúl i Ibiza per 25-05.

Partida molt bona de la parella roja, que no ha donat opció al trio i el bon fer de Raúl i el traure sempre perillós de Salelles II. Marrahí amb una treta potentíssima i Tonet IV parant pilota i atacant amb contundència han anat sumant quinzes fins a que s’han fet amb el bitllet per a la final.

La partida pel títol tindrà lloc este dissabte, 29 de novembre, al trinquet de Pedreguer entre el trio de Vicent, Murcianet i Alejandro i la parella de Marrahí i Tonet IV.

TEMAS

