Final decidida al Trofeu masymas de raspall professional després de les semifinals de Xeraco i Oliva
Vicent de Xeraco és l'únic pilotari representant de la Safor
El IX Trofeu masymas de raspall professional ja té el cartell de la gran final decidida, després de jugar-se les dos semifinals.
Dilluns al trinquet de Xeraco es van classificar Vicent, únic pilotari de la Safor, Murcianet i Alejandro mentre que este dimarts a Oliva s'ha jugat la segona semifinal amb victòria de Marrahí i Tonet IV davant Salelles II, Raúl i Ibiza per 25-05.
Partida molt bona de la parella roja, que no ha donat opció al trio i el bon fer de Raúl i el traure sempre perillós de Salelles II. Marrahí amb una treta potentíssima i Tonet IV parant pilota i atacant amb contundència han anat sumant quinzes fins a que s’han fet amb el bitllet per a la final.
La partida pel títol tindrà lloc este dissabte, 29 de novembre, al trinquet de Pedreguer entre el trio de Vicent, Murcianet i Alejandro i la parella de Marrahí i Tonet IV.
