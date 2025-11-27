Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Font d'en Carròs ya prepara la "Carrera del Amor"-XXII Trofeu Sant Valentí 2026

El club colaborador con la organización del ayuntamiento presenta camiseta y logotipo

La presentación del logotipo y la camiseta

La presentación del logotipo y la camiseta / Ajuntament de la Font d'en Carròs

Salva Talens

Gandia

El 14 de febrero del año que viene 2026 se disputará en la Font d'en Carròs la vigésimo segunda edición de la carrera del amor y los enamorados: el Trofeu sant Valentí.

En la localidad fontera ya preparan esta nueva cita y de hecho el presidente del Grup Esportu La Carena, Alberto Escrivà, y el concejal de Deportes, Juanjo Benavent, han presentado oficialmente el nuevo logotipo de la carrera y la camiseta conmemorativa de la iniciativa "Corre en Parella".

La Volta a Peu a la Font d’en Carròs-Trofeu Sant Valentí destaca por ser la "Carrera del Amor", ya que su peculiaridad es que se puede realizar y compartir en pareja, además de poder tomar parte de manera individual.

Se trata de una jornada de atletismo popular en la que los niños y niñas, pero también los adultos, tienen su protagonismo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents