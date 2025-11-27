La Font d'en Carròs ya prepara la "Carrera del Amor"-XXII Trofeu Sant Valentí 2026

El 14 de febrero del año que viene 2026 se disputará en la Font d'en Carròs la vigésimo segunda edición de la carrera del amor y los enamorados: el Trofeu sant Valentí.

En la localidad fontera ya preparan esta nueva cita y de hecho el presidente del Grup Esportu La Carena, Alberto Escrivà, y el concejal de Deportes, Juanjo Benavent, han presentado oficialmente el nuevo logotipo de la carrera y la camiseta conmemorativa de la iniciativa "Corre en Parella".

La Volta a Peu a la Font d’en Carròs-Trofeu Sant Valentí destaca por ser la "Carrera del Amor", ya que su peculiaridad es que se puede realizar y compartir en pareja, además de poder tomar parte de manera individual.

Se trata de una jornada de atletismo popular en la que los niños y niñas, pero también los adultos, tienen su protagonismo.