Frío invernal en la Safor: Los lugares donde el termómetro se ha desplomado

La Safor ha registrado este jueves la madrugada más fría desde que arrancó el otoño, con una sensación que, sumada al efecto del viento, ha sorprendido a no pocas personas cuando han salido de casa. A finales de noviembre, sin embargo, las temperaturas han estado en lo que podría considerarse normal para esta época del año.

Como resulta muy habitual, el punto con la temperatura más baja ha sido el pequeño altiplano de la Drova, en el término de Barx, donde el termómetro ha llegado a marcar 0,7 grados negativos, una helada débil que han notado especialmente los residentes en esta zona de montaña.

En cambio, en la misma localidad de Barx, concretamente junto a la depuradora de aguas residuales, la temperatura mínima ha estado ligeramente por encima de los cinco grados. Esa gran diferencia en un espacio tan reducido se debe al viento. Allí donde no sopla, la temperatura se va desplomando con más rapidez debido a las largas noches que ya se producen. En cambio, si hay movimiento del aire no suele hacer tanto frío, pero sí aumenta la sensación entre las personas.

También ha hecho frío en la localidad de Llocnou de Sant Jeroni, con un registro mínimo de 0,4 grados positivos. Almiserà, Benifairó de la Valldigna, Castellonet de la Conquesta, zonas de montaña de Villalonga, especialmente en la Llacuna, también han visto cómo se desplomaban los termómetros con temperaturas que han rondado entre uno y tres grados positivos. Esos registros han ido en aumento a medida que el Sol comenzaba a calentar el ambiente.

En el lado opuesto, las zonas costeras han sido las más "cálidas" en esta noche y madrugada. Varios puntos de Oliva ha rozado una mínima de 10 grados, pero también han bajado las temperaturas en otros lugares de costa, como Miramar, con apenas 6 grados. En el centro de la ciudad de Gandia la mínima ha sido de casi 7 grados.