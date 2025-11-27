Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gandia opta a un premio como ciudad de festivales

Es una de las candidatas a los TIIM Awards en la categoría de Destino Musical del Año en la Comunitat Valenciana

La Raíz en el Pirata Beach Fest de este verano.

Josep Camacho

Gandia

Gandia opta a uno de los premios TIIM Awards en la categoría de Destino Musical del Año en la Comunitat Valenciana. El evento se celebra por primera vez y es una iniciativa de la Asociación de Promotores Musicales de la C. Valenciana (MusicaProCV) con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, València Music City y otras entidades.

Gandia, que acoge el Pirata Beach Fest y el Mediterránea, competirá con Alicante (por el Spring Festival), Benidorm (Low Festival), els Alforins (Nómade Festival) y Utiel-Requena, por el Tierra Bobal Fest. Los galardones están destinados a iniciativas, proyectos y personas implicadas en el desarrollo del turismo musical y constan de siete categorías.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre en el Roig Arena de València y las localidades para el evento se pondrán a disposición del público próximamente. Entre los finalistas cabe destacar la presencia de festivales como Pirineos Sur (Aragón), Ribeira Sacra (Galicia), Prestoso Fest (Asturias) o Sierra Sonora (La Rioja), los cuales acumulan diversas nominaciones.

Pero también tienen protagonismo las candidaturas valencianas, como los festivales BigSound, Dona Festival y Música pel Clima que se celebran en la ciudad de València y el Rototom Sunsplash de Benicàssim.

Los TIIM Awards nacen este año a partir del proyecto TIIM (Turismo & Industria Musical). Después de celebrar seis ediciones de encuentros profesionales entre agentes de la industria musical y del turismo, la iniciativa se transforma ahora en una jornada de diálogo con destacados artistas (las TIIM Experiences) y los mencionados premios.

A pesar de este cambio, los objetivos de la iniciativa siguen siendo los mismos: promover modelos de desarrollo sostenible, contribuir a la desestacionalización del turismo, fortalecer las sinergias entre ambas actividades, y potenciar el posicionamiento de la C. Valenciana como referente internacional en turismo musical.

