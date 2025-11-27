Gandia programa la "cremà" de una falla en la playa el puente de diciembre

Gandia acogerá del 4 al 7 de diciembre la celebración de la "Falla a la Mar", un acontecimiento que tuvo que ser aplazado el pasado puente de octubre a causa de las condiciones meteorológicas adversas.

La ‘Falla a la Mar’ incluirá actividades para todos los públicos, combinando deporte, música, gastronomía y las tradicionales fiestas falleras. El epicentro de las celebraciones será la calle Galícia, en la playa, donde se instalará el monumento y se ofrecerán visitas guiadas gratuitas todos los días.

La programación empezará el jueves 4 de diciembre con la "plantà" del monumento fallero en la calle Galicia, donde también se realizarán las visitas guiadas gratuitas.

El viernes 5 de diciembre, a las 9.30 horas, arrancarán las actividades deportivas con ‘Deportes en la Mar’ en el Escenario 1, y continuarán las visitas guiadas al monumento. Por la noche, a las 20.30 horas, el Parc de la Festa acogerá uno de los momentos más esperados: la Fideuà Nocturna de las Fallas de Gandia, un evento gastronómico que reunirá las comisiones falleras en un ambiente festivo y de hermandad, con el tradicional plato como protagonista.

El sábado 6 de diciembre será una jornada especialmente animada, con la continuidad de ‘Deportes en la Mar’ y ‘Juegos en la Mar’, además del concierto de Luis el Belga y German Brother, que llenará de música el Escenario 3. Las visitas guiadas al monumento continuarán tanto por la mañana como la tarde.

El domingo 7 de diciembre la programación volverá a unir deporte y tradición con nuevas sesiones de ‘Deportes en la Mar’ y la actuación del grupo ‘La Mocha’ a mediodía en la calle Galícia. Por la tarde, a las 18.30 horas, se celebrará el pasacalle fallero, que partirá desde la explanada de la ‘Marina de Gandia’ hasta la calle Vicente Calderón.

A las 20 horas una mascletà nocturna llenará de luz y sonido el cielo del Grau de Gandia antes de dar paso a la esperada "cremà" de la falla, a las 20.30 horas, que pondrá el punto final a esta edición.

El ayuntamiento, junto con la Federacióde Falles de Gandia, València Turisme y la iniciativaActitud Mediterrània, impulsan esta celebración con el objetivo de acercar las Fallas a los turistas y ofrecer a los visitantes una experiencia diferenciada respecto de otros destinos.