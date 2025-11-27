Los hosteleros de Oliva celebran su gala anual más unidos que nunca

La asociación de hostelería Gastroliva celebró el pasado martes en el Molí Canyar de Potries su gala anual. Además, el lunes, por primera vez en muchos años, se organizó una procesión con la imagen de la patrona, Santa Marta, desde la parroquia de Sant Francesc hasta la nueva sede en el Parc de l'Estació, inaugurada hace un par de meses. Todo ello en un gran ambiente de unión y hermandad, uno de los objetivos que se planteó la nueva directiva encabezada por Mario Gorciu.

En su discurso, Gorciu indicó que la intención es "que Gastroliva crezca y tenga el sitio que se merece en la gastronomía de la Safor, porque unidos llegaremos lejos”. "Queremos empezar una nueva etapa con proyectos que hagan que nuestra gastronomía sea más conocida, que la gente visite nuestros bares, cafeterías, chiringuitos, heladerías y panaderías, y que los olivenses se sientan orgullosos de la gastronomía que tenemos”. Abogó por organizar acciones que den vida a la hostelería junto al ayuntamiento “para que el sector crezca y brille” y agradeció a los asociados "porque con vuestro trabajo cada día hacéis grande la hostelería de Oliva”.

La nueva directiva de Gastroliva. / Levante-EMV

En la gala hubo reconocimientos para cuatro establecimientos tradicionales de la hostelería olivense, los bares Rocial, Cordobés, El Lloc y El Leñador.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, el concejal de Turismo, Salva Llopis, representantes de todos los grupos municipales, el jefe de la Policía Local, Francisco Miguel Ferrando, el teniente de la Guardia Civil de Oliva, Miguel Ángel Muñoz, la Fallera Mayor Teresa Borràs, el presidente de la Federació de Falles, Santiago García y el presidente de la Federació de Moros i Cristians, Lluís Gregori, además de socios y proveedores.

Se agradeció a Paco Soqueta su labor en la asociación como socio honorífico y también a la anterior presidenta, Mapi Barreres, la primera mujer al frente de la hostelería olivense, y recibió un ramo de flores de manos de Mario Gorciu.

Barreres, en su discurso de despedida, afirmó que se iba “tranquila y orgullosa sabiendo que dejo la asociación en buenas manos” y aseguró que seguirá "como una más apoyando a la asociación”.

Procesión a Santa Marta. / Levante-EMV

Por su parte, Yolanda Pastor recordó que desde el ayuntamiento se siguen impulsando eventos como la Mostra Gastronòmica Ciutat d'Oliva, el Concurs de Pebreres Farcides y el Word Paella Day, además de la Semana del Arroz y añadió que la nueva sede está “en el corazón de la ciudad, para que la gente tenga visible vuestras acciones”. Pastor agradeció "a todos los profesionales que os habéis atrevido a invertir, a innovar con vuestras empresas creando nuevos puestos de trabajo y riqueza para todos”.

Salvador Llopis remarcó el trabajo realizado en la página web de la gastronomía olivense “que está funcionando, creciendo y convirtiéndose en un punto de encuentro entre vuestro trabajo y las personas que quieren conoceros”. Anunció que este año su departamento otorgará una subvención para Gastroliva de 5.000 euros.