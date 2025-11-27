II Gala de l'Esport de la Mancomunitat Safor Valldigna: Estos són els esportistes nominats pels seus pobles
Els ajuntaments triaran els millors esportistes de la comarca i un jurat els Premis a la Trajectòria i Empresa
La Casa de la Cultura de Daimús acull este divendres 28 de novembre a les 20 hores la segona edició de la Gala de l'Esport de la Mancomunitat de Municipis de La Safor Valldigna. A la conclusió se servirà un vi d’honor i el format serà idèntic al de la primera edició.
Cada poble tria un/a candidat/a al premi de millor esportista de l’any. Es pot triar també un equip. Els nominats només hauran de complir la condició de residència o ser naturals del poble que els nomina. Estos nominats rebran el premi a l’escenari i este serà lliurat pel representant del poble que els ha elegit.
Els nominats pels seus pobles (Ajuntaments) són: Alexandra Mascarell Estruch (Ador); Iván Bataller Camarena (Alfauir); Ramón Benavent Martínez (Almiserà); Daniel Orengo (Almoines); Joano Clemente (Barx); Vicente Palonés (Bellreguard); José Antonio Martínez Sanz (Beniarjó); Laia Donet Parra (Benifairó de la Valldigna); Biel Martín Puig (Beniflà); Club Frontenis Benirredrà (Benirredrà); María Ferragut Bas (Castellonet de la Conquesta); Adriana Solanes Valero (Daimús) y Xavi Cabanilles Añó (Gandia).
La llista continua amb Suso Aparisi Alemany (Guardamar de la Safor); Joan Camarena Grau (la Font d'en Carròs); Ariadna Alemán (l'Alqueria de la Comtessa); Neus Igualde Saez (Llocnou de Sant Jeroni); Ester Sala Hernández (Miramar), Juan Luis Martín Escrivá (Oliva); Gerard Pérez Balbastre (Palma de Gandia); Marcos Todolí Giner (Palmera); Club Voleibol Piles (Piles); Irene Martín Navarro (Potries); Rubén Femenía Fernández (Rafelcofer); Félix Pont Cháfer (el Real de Gandia); Salva Martí (Ròtova); Equip de fútbol amateur "A" (Simat de la Valldigna); Mara Rolli Grau (Tavernes de la Valldigna); Xavi Pascual Nadal (Vilallonga); Jorge Calabuig Méndez (Xeraco) y Jorge Miquel Prieto (Xeresa).
L’elecció del millor esportista es farà de forma totalment democràtica. Cada poble haurà de votar 5 candidats entre els 31 proposats, atorgant-se 5 al primer i així successivament fins a 1 punt per al cinquè. Les actes i les votacions de cada poble es poden consultar una vegada escrutats els resultats. L’esportista home que més punts sume rebrà el premi a millor esportista masculí i l’esportista dona que millor puntuació obtinga serà la millor esportista femenina.
Per una altra banda, un jurat s’encarregarà de triar els altres dos premis que s’atorguen a la Gala. Un d'ells és el Premi a la Trajectòria d'alguna persona amb una dedicació especial a la promoció de l’esport en qualsevol dels seus àmbits. Es valora el temps de dedicació al llarg de tota una vida i els resultats aconseguits.
També està el Premi per al millor col·lectiu o empresa. Pot ser un club esportiu aficionat o una entitat privada per l’organització d’esdeveniments, o també una empresa que destaque per la seua col·laboració i patrocini en les competicions esportives.
