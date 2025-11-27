El infantil femenino de 1ª Autonómica del CV Gandia es líder y se prepara para el Campeonato de España

El equipo infantil femenino de 1ª División Autonómica del Club Voleibol Gandia ha concluido la primera fase de la competición con un rendimiento excepcional. Ha sido el primer clasificado del grupo tras disputar un total de 10 partidos, de los cuales ha ganado nueve y solo ha cedido una derrota.

Su único tropiezo llegó frente al CV Xàtiva en un encuentro de máxima igualdad que finalizó con un ajustadísimo marcador global de 3-2, con parciales muy disputados y un tie-break que terminó 15-13, reflejo del alto nivel competitivo del equipo durante toda la fase.

El conjunto gandiense, lógicamente, se ha clasificado para la segunda fase, donde se medirán a los ocho mejores equipos de la Comunitat Valenciana: CV Elche, CV Sant Joan, CV Valencia o CV Fabraquer, entre otros clubes.

Lejos de conformarse, el equipo continúa trabajando con intensidad y compromiso para mantener el nivel mostrado durante la competición. Además, se encuentran en plena preparación para uno de los eventos más importantes de la temporada: la Copa de España, que se celebrará del 27 al 30 de diciembre, en Valladolid, donde representarán al club en una de las citas más prestigiosas del voleibol base nacional.

El club quiere reconocer públicamente el esfuerzo, la constancia y la evolución de todas las jugadoras y del cuerpo técnico, que han logrado consolidar un grupo competitivo, unido y con una proyección muy prometedora para lo que resta de temporada.