Oliva dibuja su "cinturón de seguridad" contra incendios

La parte alta del casco urbano de Oliva estuvo a un paso de ser evacuada el pasado verano durante el incendio que arrasó un área forestal de aproximadamente ocho hectáreas en la montaña de la Creu. Hace años que tanto el ayuntamiento como otros organismos venían advirtiendo del riesgo de tener una masa forestal tan importante y tan poco cuidada a las puertas de las viviendas de esta localidad.

Aquel susto de la primera semana de septiembre, y también las gestiones que se estaban llevando desde meses antes, han derivado en la adjudicación de un proyecto de actuación para limpiar las franjas forestales de Oliva, de manera que se pueda dibujar una especie de "cinturón de seguridad" que evite la propagación de las llamas hacia las viviendas en el caso de que se vuelva a generar un incendio.

Según acaba de informar el ayuntamiento, las áreas que se van a acondicionar de inmediato suman una superficie de 16,5 hectáreas de terreno en las fajas perimetrales de las partidas de Xiricull, Sant Pere, Sant Antoni, Tossal de la Creu, Santa Anna, Tossal Gros, Bellavista y camino de les Covatelles. Se trata, en definitiva, de protegerse de ese cinturón de masa forestal que rodea la ciudad de Oliva. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 63.404 euros que han sido aportados a través de un Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que financia la Unión Europea.

Los técnicos que han redactado el proyecto señalan que los trabajos van a consistir en el desbroce de matorral, la tala de pinos para evitar continuidad de copas y la poda de ramas bajas. Todo ello permitiría detener las llamas en el caso de un incendio y facilitar la labor de los servicios de extinción, tanto los terrestres como de las aeronaves, para eliminar el riesgo de que se acerque a zonas habitadas y residenciales.

El Ayuntamiento de Oliva ha señalado que estos trabajos comenzarán inmediatamente, en enero del año próximo, y se suma a las ya realizadas desde octubre de 2024, que suponen la mayor inversión realizada en los últimos años a Oliva en materia de prevención de incendios forestales. En concreto, en este algo más de un año transcurrido se ha actuado en distintas áreas y en la señalización de las urbanizaciones con indicativos preventivos y de emergencias relacionados con un incendio forestal.

La próxima actuación, en el Carritxar

No acaban aquí las acciones ambientales. Gracias a otro proyecto igualmente financiado por los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, y con un coste previsto de 140.000 euros, el ayuntamiento acometerá la renaturalización de la zona del Carritxar, con el derribo de instalaciones del antiguo campamento situado en esa partida y la restauración ambiental de toda la zona. Igualmente, se está trabajando a definir el trazado y conseguir todos los permisos necesarios para la realización de una faja perimetral de protección forestal en la urbanización Panorama II, que será realizada por el Consorcio Provincial de Bomberos de València.

Enrique Parra, concejal de Medio Ambiente, ha señalado que después de muchos años, se está actuando en las zonas forestales para prevenir los incendios. "Oliva tiene 1.625 hectáreas de masa forestal, de las cuales 525 son de utilidad pública y de propiedad municipal. Tenemos mucho de término municipal forestal, con importantes urbanizaciones, y estas actuaciones son muy necesarias, tanto por protección medioambiental como de las personas y de sus viviendas."

En la misma línea, el concejal de Urbanismo, Joan Mata, indica que el Ayuntamiento de Oliva está gestionando una gran cantidad de fondos europeos, algo que supone "mucho de tiempo y trabajo de gestión de nuestros departamentos. Somos conscientes que estamos hablando de unas actuaciones prioritarias, y por eso estamos implicados al cien por cien en su ejecución".

Recordando el incendio del pasado mes de septiembre que dejó sin aliento a los servicios de emergencia durante algunas horas, si bien finalmente fue necesario evacuar a la población, la alcaldesa, Yolanda Pastor, ha señalado que durante ese episodio "pudimos comprobar la importancia de las actuaciones que estamos realizando en materia de prevención de incendios". En aquel momento, la rápida actuación de los bomberos, y también del Ayuntamiento, con la aportación de la cuba municipal y la cuba de la empresa Fovasa, junto a la acción de los cortafuegos que se ejecutaron el mes de octubre de 2024 en las montañas de Santa Anna y el Tossal de la Creu, consiguieron que el fuego quedara rápidamente controlado sin que las llamas llegaran al casco urbano ni causaran ningún daño personal.