Oliva inicia nuevas obras de mejora en el polígono industrial Jovades

Ya está en marcha en Oliva la segunda fase de las obras de ejecución de mejora del polígono industrial Jovades. La actuación tiene un presupuesto de 261.196 euros, y está financiada por el Ivace, con 111.196 euros, y por el ayuntamiento, con 150.000 euros.

Está centrada en la mejora de las aceras en mal estado, debido al deterioro que han sufrido en los más de 20 años de antigüedad del polígono, además de la reposición de las instalaciones de agua potable, eléctrica y de telecomunicaciones.

De momento la obra ha empezado por las aceras más dañadas; en las calles Llauners (desde Teixidors hasta Fundició), un tramo de la calle de Ferrers y también toda la acera de la calle Jovades, que se encuentra paralelo a la N-332 y es la cara más visible del polígono.Después se adecuará la zona verde donde está el gasoducto, además de renovar la señalética vertical y horizontal.

En cuanto al polígono del Brosquil, el proyecto incluye la reparación del alcantarillado que falta, la instalación del nuevo parque canino y la adecuación de la zona verde. Se trata de una actuación que tendrá un coste total de 165.400 euros y que también estará cofinanciada por el Ayuntamiento, con 95.000 euros, y el Ivace, con 70.400 €.

Estas se suman a las efectuadas en los presupuestos de 2024, que supusieron una inversión total de 700.000 € en los tres polígonos: Jovades, Brosquil y Ronda del Rebollet. Una inversión que también contó con la financiación autonómica (400.000 €) y municipal (300.000 €).

El concejal de Polígonos, Enrique Parra, señaló que el Gobierno local "está haciendo la mayor inversión en industria que se ha hecho nunca en la ciudad". El concejal Joan Mata destacó que se invierte en eficiencia energética y accesibilidad.

La alcaldesa, Yolanda Pastor, apuntó que las zonas industriales "habían sufrido una falta de mantenimiento histórica que estamos corrigiendo, con inversiones importantes desde el primer día y que continuaremos en 2026. Era nuestro compromiso con los empresarios de los polígonos y estamos cumpliendo".