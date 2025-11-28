Agenda de Cultura y Ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana

En Gandia, desde este viernes, 28 de noviembre, en la Sala Tossal, se puede ver la exposición de la Associació Mosaic. Las personas atendidas en esta entidad exponen sus fotografías tomadas con el móvil en el taller de voluntariado "Crear il·lusions. Construïm realitats", impartido por Fina Lunes, fotógrafa, docente y voluntaria. A través de la imagen, han explorado sus emociones, iniciando un camino personal de expresión y construcción desde lo cotidiano, con el móvil como herramienta creativa. La muestra se puede ver hasta el 20 de diciembre.

En el Teatre Serrano de Gandia se representa la obra "Sempere", en la cual la danza es la activadora de una experiencia cinética, visual y espacial. Un viaje abstracto y danzado que atraviesa la obra de Sempere como una partitura de movimiento, usándola como punto de partida para la composición de las escenas. Esta función cuenta con el premio a mejor espectáculo de danza de las Artes Escénicas Valencianas. La compañía OtraDanza con la dirección de Asun Noales sube al escenario con Aarón Vázquez, Asun Noales, Diana Huertas, Eila Valls, Federica Fasano, Marta Santacatalina, Rosanna Freda, Salvador Rocher. Es a las 20 horas de este viernes, 28 de noviembre.

Una imagen del espectáculo de danza que se representa en el Teatre Serrano de Gandia / Levante-EMV

Gandia acoge este domingo 30 de noviembre de 2025, a las 19:00 horas, un concierto extraordinario en el Teatre Serrano a cargo de la Agrupación Musical Sant Sepulcre Raval Gandia, que contará con la participación especial del Modern Espai Gòspel Cor "Megòc", en una propuesta que fusiona tradición y modernidad sobre el escenario. El espectáculo se estructurará en dos partes diferenciadas. En la primera, el coro Megòc interpretará siete temas seleccionados entre los estilos R&B, Pop y Rock, mostrando toda la potencia y versatilidad vocal que caracteriza a la formación. En la segunda parte, la Agrupación Musical Sant Sepulcre Raval Gandia ofrecerá siete marchas confrades de su repertorio. Como cierre del concierto, ambas formaciones interpretarán de forma conjunta dos piezas emblemáticas del pop rock internacional.

La ciudad de Oliva acoge este domingo, 30 de noviembre de 2025, un evento musical y litúrgico de gran relevancia: el Encuentro de Coros de Canto Gregoriano, organizado por el Cor Cum Jubilo en el marco de su décimo aniversario, con la colaboración de la Parroquia de Santa María y la Concejalía de Música del Ayuntamiento. La jornada reunirá a cuatro formaciones: el Cor Basílica Sant Jaume Apòstol (Algemesí), el Cor Resurrexit (Castelló de la Plana), la Schola Gregoriana Laetentur (València) i el Cor Cum Jubilo (Oliva). La jornada culminará a las 18.30 horas con la Misa y el Concierto de clausura.

Como es tradición por estas fechas, Cáritas Interparroquial de Tavernes de la Valldigna organiza una vez más el Encuentro Multicultural en el Mercat Municipal. Es este viernes 28 de noviembre a partir de las 17 horas. Se puede colaborar con la compra de buñuelos, chocolate, tortas y otros productos de distintas culturas o bien, aportando sus productos. La coral Ventdeveus será la encargada de la ambientación musical de este encuentro.

En Alfauir se presenta este sábado, 29 de noviembre, un nuevo número de la revista cultural La Falzia. Es a las 18.30 horas en el Auditori Municipal. El acto incluye, además, un debate son Joan Seguí, director del Museu Valencià d'Etnologia; Georgina Mollà, creadora de contenido de cultura y del mundo rural y Amàlia Gregori, profesional de las tecnologías de la información y la comunicación.

La Societat Musical de Benirredrà presenta este viernes, 28 de noviembre a las 20.00 horas, en el Aula de Cultura del Ayuntamiento de Benirredrà, el documental "Una banda per a un poble", realizado por la productora Visualem (Marta López y Edu Peiró), con motivo del 25 aniversario de la banda. El trabajo recoge las principales actividades conmemorativas llevadas a cabo este año e incluye entrevistas a directores, presidentes y presidentes, así como a las personas que participaron en los orígenes y el desarrollo de la sociedad musical. El acto está abierto al público y representa un homenaje a todas las personas que han posibilitado la trayectoria de la banda a lo largo de estos 25 años.

La banda de música de Benirredrà conmemora su 25 aniversario / Societat Musical Benirredrà

En Palmera se programa para este domingo, 30 de noviembre, la "Caminada del 25N, Ruta de la Resistència". El punto de encuentro es en el Ayuntamiento a las 11.30 horas. Está previsto que se lea un manifiesto y después una marcha reivindicativa. Esta iniciativa se enmarca en el programa "Rutes de resistència".

La localidad de Piles se viste de fiesta este fin de semana para celebrar la tradicional Feria de Santa Bárbara para rendir homenaje a su patrona. Artesanía, comercio de proximidad, música, deporte, asociaciones locales, gastronomía, actos tradicionales y muchas sorpresas llenarán una programación pensada para todos los públicos. Las actividades se desarrollarán durante el sábado, día 29, y el domingo, 30 de noviembre.

El municipio de Potries anuncia para este sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas, en la Casa de la Cultura, el concierto "Mozart y Beethoven", en el marco del Ciclo de Cámara de Potries y la celebración de Santa Cecilia. La agrupación, fundada por el violinista Fernando Pascual, está formada por músicos de dilatada experiencia en el terreno de la música de cámara. Los integrantes del grupo son Fernando Pascual (violín), Omar Romero (violín), Isabel López (viola) y José Enrique Bouché (violonchelo). El programa del concierto se centrará en obras de W. A. Mozart (K. 465) y L. v. Beethoven (Op. 18/1). Entrada libre hasta completar aforo.

En Villalonga arranca la programación del Nadal 2025 con un concierto itinerante este viernes, 28 de noviembre, a las 18 horas desde la capilla, seguido de una "xocolatà" en la Casa de la Cultura y el encendido de las luces navideñas en el paseo Presbítero Giner. Para el sábado, 29 de noviembre, queda el concierto de la Associació Musical de Vilalllonga, a las 19.30 horas en el Auditori Municipal.

Por otro lado y también desde Villalonga, este sábado 29 de noviembre a partir de las 09:00 horas hay una cita con el medio ambiente. Se ha organizado una jornada de limpieza para cuidar y proteger los espacios naturales del pueblo. Una acción sencilla, pero esencial, donde la participación de cada persona cuenta. Lugar de salida: Parking de autobuses del IES Vall de la Safor.