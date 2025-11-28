Beniarjó impulsa el espíritu solidario con la XIII Cursa Popular contra el cáncer

El municipio de Beniarjó volverá a llenarse de deporte y solidaridad este domingo, 30 de noviembre, con la XIII Cursa Popular Solidària contra el Càncer, una cita ya consolidada dentro del Circuit de Carreres Populars Safor-Valldigna Caixa Popular. Se trata de la decimotercera prueba puntuable del Circuit con un recorrido de 8 kilómetros.

Las inscripciones están abiertas en crono4sports.es. El precio para adultos es de 5 euros, mientras que niños, niñas y jóvenes hasta 17 años podrán participar de forma gratuita. El plazo para el pago con tarjeta se cerrará el sábado 29 de noviembre a las 12:00 h. Además, las personas que lo deseen podrán inscribirse el mismo día de la carrera por 7 euros.

La jornada empezará a las 9.30 horas con inicio en la calle de l'Estació, frente a la plaza Ausiàs March, donde también estará ubicada la meta. Tras la prueba absoluta y la entrega de trofeos, prevista sobre las 10.30 horas, se celebrarán las carreras infantiles, que empezarán alrededor de las 11.15 horas.

El concejal de Deportes de Beniarjó, Sergi Morant, subraya que la carrera "es una manera de demostrar que el deporte nos ayuda a cuidarnos entre todos". El concejal recordó que el 20 por ciento de la recaudación de las inscripciones, así como el total de los fondos recaudados gracias a las aportaciones de las empresas colaboradoras, se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ya la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana (Aspanion). "Son entidades que hacen una tarea imprescindible de acompañamiento y apoyo a las familias afectadas por el cáncer y un año más, Beniarjó quiere aportarles su granito de arena".

Sergi Morant avanza que ambas asociaciones dispondrán de carpas informativas en la plaza Ausiàs March, donde cualquier persona podrá acercarse a conocer su labor, adquirir alguno de los productos que pongan a la venta o realizar un donativo. Además, las "bunyoleres" de Beniarjó volverán a participar activamente con la venta de buñuelos, cuya recaudación también se destinará a ambas entidades solidarias.

Por último, el concejal ha querido agradecer la implicación de todas las personas y colectivos que hacen posible esta cita: "El apoyo de las asociaciones locales, del voluntariado, de la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, del personal del Ayuntamiento y de los comercios y empresas del municipio es clave. Sin esta colaboración generosa, sería imposible llevar adelante esta carrera".