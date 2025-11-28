Costas deniega los chiringuitos de 300 metros en la playa de Gandia

Hace cerca de cuatro años el Ayuntamiento de Gandia anunció la construcción de una decena de chiringuitos en la arena de la playa para sustituir a los actuales. Aquellas instalaciones tendrían cerca de 300 metros cuadrados, se harían con diseño y materiales sostenibles y ofrecerían un ambiente «de lujo» para tomar algo sin sacar los pies en la arena. Pero de eso nada.

El portavoz del Partido Popular de Gandia, Víctor Soler, reveló este viernes una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica, que gestiona el uso público de las playas, mediante la que deniega la ampliación de las instalaciones solicitada. De manera que el diseño de los futuros chiringuitos, que abrirán previsiblemente a partir de 2027, seguirán ocupando un máximo de 150 metros cuadrados.

Chiringuitos de playa de 300 metros cuadrados sí que existen, como se puede observar cada verano en la vecina playa de Xeraco, pero para argumentar su rechazo a la solicitud realizada por Gandia Transición Ecológica señala que allí están abiertos solo durante los meses del verano, mientras que en la playa Nord de Gandia, la más turística, la autorización es para que puedan operar todos los días del año. En Xeraco, además, toda la instalación se tiene que desmontar a partir de septiembre, algo que no ocurre en Gandia.

Uno de los chiringuitos de la playa de Gandia. / Àlex Oltra

Dicho eso, el portavoz del PP ha criticado duramente al Gobierno local y especialmente al alcalde, José Manuel Prieto, al que acusa de no haber defendido el proyecto ante el Ministerio para la Transición Ecológica. «Vendieron esos chiringuitos con fotos e imágenes virtuales como una realidad, generando expectativas a los agentes turísticos, pero se ha demostrado que construyen castillos de naipes», señala Soler, quien defendió la idea de los grandes chiringuitos.

«La playa de Gandia es de Champions League y merecemos que sea tratada como tal», añadió el portavoz popular mientras recordaba que el entonces concejal de Turismo, Vicent Mascarell, anunció ese proyecto en 2021 sin tener la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica.

Aunque en su comparecencia Soler dio a entender que la playa de Gandia podría pasar de 9 a 7 chiringuitos a partir de 2027, la concejala de Turismo, Balbina Sendra, dijo en su respuesta que seguirían siendo 9 los establecimientos montados en la arena.

Sendra asumió que, tras la respuesta del ministerio, Gandia tendrá que cumplir la ley y que la negativa a ampliar la superficie de arena ocupada se debe únicamente a que en esta ciudad la autorización es para que los chiringuitos puedan permanecer abiertos durante todo el año.