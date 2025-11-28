La Federación Española selecciona a dos patinadoras del CP Tavernes de la Valldigna
Han sido convocadas para las preselecciones de 2026
Pepe Juan
El Club Patinatge Tavernes de la Valldigna está de enhorabuena y no es para menos. Dos de sus patinadoras más aventajadas han sido convocadas por la Real Federación Española de Patinaje para las preselecciones 2026 de la modalidad de Solo Dance. Se trata de Vega Escrihuela Gil y Gala Peris Grau, de la categoría infantil.
Según la dirección deportiva del club y de la propia junta directiva "este es un paso enorme en sus carreras deportivas, fruto de su esfuerzo, constancia y pasión por el patinaje"
Además, durante esta convocatoria en el CAR (Centro de Alto Rendimiento), las entrenadoras asistirán a sesiones técnicas, formativas y de seguimiento impartidas por el equipo federativo, con el objetivo de continuar aprendiendo, creciendo y traer nuevos recursos al club. En el caso de las dos jóvenes deportistas del club vallero la técnica es Carolina Marchante.
