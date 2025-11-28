Gandia acoge el II Open Nacional Master Natació i Esports Gandia con unos 250 participantes

La segunda edición del Open Máster Natació i Esports Gandia se disputa este fin de semana en la piscina cubierta de la capital de la Safor. El concejal delegado de Deportes, Jesús Naveiro, ha presentado la competición acompañado por la presidenta del Club Natació i Esports Gandia, Pilar Martí.

Naveiro ha destacado que "este fin de semana toca natación, después de otros eventos celebrados este mes, como la ciclocross, la maratón de patines o la media maratón!.

La competición arranca el sábado, 29 de noviembre, a las 17:00 horas, y continuará el domingo 30 a partir de las 10:00 horas, incluyendo pruebas en todas las disciplinas de natación: mariposa, espalda, braza y estilo libre, en distancias de 100 y 200 metros, así como relevos 4x50 metros, tanto masculino como femenino. Las categorías abarcan desde Pre-Master (20 a 25 años) hasta nadadores de más de 80 años, destacando la participación de un nadador de 83 años y una nadadora de 70.

Por su parte, Martí ha subrayado que el Open Master está llamado a consolidarse como un referente anual en la natación máster. "Contamos con 240 inscritos de 25 clubes de todo el territorio nacional, entre ellos universidades y clubes locales. Además de la competición, la natación máster es una actividad que promueve el bienestar físico, funcional y psicosocial, contribuyendo a la salud y la socialización de los participantes", ha explicado.

Los premios serán para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto en pruebas individuales como en relevos, así como a los tres clubes mejor clasificados y al nadador y la nadadora más veteranos de la competición.