Gandia da voz a doscientos niños y niñas de 6º de Primaria en el Día de la Ciudad Educadora

El parque de Sant Pere ha acogido este viernes el acto institucional del Día de la Ciudad Educadora 2025, organizado por la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Gandia. Una celebración que este año ha puesto el foco en la participación de la infancia en la vida pública, en consonancia con el lema internacional de la efeméride. Alrededor de doscientos niños y niñas de 6º de Primaria de diversos centros educativos de la ciudad han participado en la jornada, acompañados por maestros, representantes del Consell de la Infància Municipal, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, la concejala de Educación, Política lingüística e Infancia, Esther Sapena, la directora general de Educación, Raquel Esteve, y otros concejales de la Corporación.

El alcalde ha agradecido el trabajo del departamento de Educación, el compromiso de los centros y la implicación del alumnado, porque "dar voz a niñas y niños es esencial para construir una ciudad más justa, participativa y democrática".

Los políticos y los niños y niñas, en una simpática imagen de la jornada / Natxo Francés

Por su parte, Sapena ha destacado la importancia de escuchar la mirada de la infancia, así como el funcionamiento de los talleres realizados a lo largo de la jornada, concebidos como un "laboratorio práctico" para imaginar la ciudad desde el punto de vista de los niños y niñas. "El Día de la Ciudad Educadora es un espacio que nos recuerda que la educación no es sólo cosa de las escuelas, sino de toda la ciudad; de cada plaza, cada parque y cada decisión colectiva que tomamos". En esta línea, ha remarcado que el objetivo de la jornada es "hacer visible que los niños y niñas tienen derecho a expresarse, a ser escuchados ya influir en las políticas públicas".

Sobre los talleres realizados, la concejala ha explicado que el Ayuntamiento ha querido crear un entorno participativo y vivencial donde el alumnado pudiera experimentar, reflexionar y proponer ideas: "Hoy ha imaginado la ciudad que desea, ha hecho propuestas concretas y ha trabajado valores fundamentales como la sostenibilidad, la inclusión y el respeto. Todo esto es educación".

Sapena ha señalado al Consell de la Infància, que por primera vez ha dinamizado parte de las actividades y ha recordado que sus miembros tienen la responsabilidad -y también el derecho- de canalizar las necesidades de sus compañeros y comunicarlas a la corporación municipal. Por último, la concejala ha anunciado que todas las creaciones elaboradas se trasladarán al Ayuntamiento "para estudiarlas e incorporarlas, en la medida de lo posible, a las políticas municipales, porque la voz de la infancia también decide la ciudad que queremos".

La asociación Plàstic Preciós la Safor ha hecho la entrega de un detalle conmemorativo a los centros educativos participantes: Botànic Cavanilles, Joan Martorell, Cervantes y Montdúver.

La celebración ha culminado con la lectura del Manifiesto del Día de la Ciudad Educadora 2025, a cargo de los miembros del Consell de la Infància. El texto ha reivindicado el derecho de los niños y niñas a ser escuchados, a formar parte de los procesos de decisión y a participar en la construcción de una ciudad más inclusiva, respetuosa y comprometida con el bien común.

Los escolares participaron en los cuatro talleres programados / Natxo Francés

El manifiesto también incidía en que la infancia es "presente y no sólo futuro", y que Gandia continuará reforzando los espacios de participación, ampliando la formación en derechos y promoviendo actividades que fomente la implicación activa de la ciudadanía más joven: "Esto quiere decir que las niñas y los niños tenemos derecho a opinar, a ser escuchados y a participar en las decisiones".

El alumnado participante ha trabajado en cuatro talleres o espacios temáticos:

"La ciudad que queremos", por imaginar colectivamente el parque, la escuela, las calles y la playa desde una mirada infantil y creativa.

"Reciclaje y construcción", utilizando materiales reciclados y elementos naturales para concienciar sobre la necesidad de una ciudad sostenible.

"Movilidad y diversidad funcional", con actividades para experimentar de primera mano los retos de accesibilidad y reforzar el valor de la inclusión.

"Taller del Consell de la Infància", dinamizado por sus miembros, para reflexionar sobre el derecho a participar y el papel activo de la infancia en la ciudad.