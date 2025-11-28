El Mercat del Prado pretende ser un revulsivo para Gandia todo el año

El Mercat Municipal del Prado, en Gandia, abrirá el miércoles, 3 de diciembre, a las 19.30 horas, la misma tarde en la que se inaugurará el alumbrado navideño en la ciudad. Así lo adelantaron este jueves el alcalde, José Manuel Prieto, y los dos representantes de la nueva empresa gestora del mercado para los próximos 12 años, Rubén Santos, que también es consejero delegado de la conocida cadena de pizzerías Del Poble, y Vicente Flor.

En una rueda de prensa en el exterior, sin poder visitar todavía las instalaciones, Prieto vaticinó que «será un revulsivo comercial, cultural y económico para la ciudad». El nuevo mercado, que abrirá todos los días del año, desde la mañana hasta por la noche, se articulará en cuatro pilares: gastronómico (Gastro Mercat), educativo (Escola Mercat), musical (Mercat Sound) y artístico (MercArt).

La última remodelación del ayuntamiento ha costado 2,1 millones de euros, de los cuales 1,5 millones han procedido de fondos europeos Next Generation, y el ayuntamiento lo ha completado con 600.000 euros más.

El mercado aumenta su número de locales de 9 a 13 y mejora su confort con un nuevo sistema de climatización, mejores aseos y una mayor eficiencia energética, además de eliminar las filtraciones de agua. La intervención también incorpora nuevas tecnologías que generarán un espacio más humano y acogedor, favoreciendo tanto la venta como la degustación de productos locales y de proximidad.

La nueva empresa concesionaria, llamada también Mercat del Prado, se encargará de la dinamización y del funcionamiento, garantizando su viabilidad económica y su proyección a largo plazo.

Santos comentó que el mercado combinará música en directo y gastronomía. «La idea es potenciar el esmorzar típico valenciano, menús económicos a mediodía, comida para llevar, y actividades para público familiar los domingos». Añadió que «la mayoría las marcas presentes son de la Comunitat Valenciana».

Mientras duraron las obras se habilitaron unos módulos en la plaza para los comerciantes que seguían con la concesión. De ellos sólo continuará Guerola, que, según Santos, «ha entendido muy bien el concepto y es un referente».

Flor añadió que se ha trabajado «en un mix comercial único pensado para que los clientes puedan pasar el día con animación continua y una oferta variada. Buscamos que se convierta en un referente como ya lo tiene Dénia», en referencia a Els Magazinos.

Las obras han contemplado la sustitución del pavimento, incorporación de sistemas de calefacción/aire acondicionado, renovación de aseos y taquillas inteligentes para potenciar el comercio electrónico. Habrá espacios para aparcar bicicletas y patinetes.

Se creará una gran plaza interior donde los establecimientos compartirán las mesas. Cuenta además con cajeros o «lockers» que funcionarán las 24 horas.

Diez años buscando la fórmula

El recinto, con la voluntad de retomar la histórica tradición de mercado que hubo en el Prado, lo puso en marcha el PP en 2014, con Arturo Torró como alcalde. Poco antes se había acabado la segunda reforma de la plaza, con una inversión del Plan Confianza de 1,5 millones. La idea era que fuera un «gastromercado». Pero nunca ha funcionado de manera óptima, a criterio del Gobierno de izquierdas. «De entrada, no éramos partidarios que hubiera un supermercado», recordó este jueves el alcalde Prieto.

Fue un establecimiento de la cadena MasyMas que además ocupaba prácticamente la mitad de la superficie hasta que esta se marchó por falta de rentabilidad en abril de 2018. Desde entonces el recinto se quedó semivacío y sin atractivos. En el otoño de 2019 el ayuntamiento se inventó el concepto de «Fira Mercat Gandia», una programación de ferias sectoriales que duró hasta diciembre de 2023, pero que tampoco logró levantar el mercado, que seguía con algunas carencias, como falta de climatización, casetas sin adjudicar o aseos por reparar.

Más tarde se aprovechó la llegada de fondos europeos para acometer las últimas obras de reforma, que empezaron en la primavera de 2024.