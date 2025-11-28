El mitger oliver Brisca, cap de cartell als Trinquets de Piles i Bellreguard
Confirmada la programació de divendres a diumenge
El pilotari d'Oliva, Brisca, té un doble compromís este cap de setmana perquè està anunciat als trinquets de Piles i Bellreguard. Per una banda, el mitger juga este divendres, 28 de novembre, al Ciscar de Piles amb un trio que completen Montaner de rest i Néstor a la punta. Enfront tindran a Salelles II i Seve. Els guanyadors tenen un premio de 100 euros.
La vesprada arrancarà a les 16.45 hores amb un bon encontre: Boronat i Rubén contra Ramón i Izan.
Brisca també jugarà diumenge, 30 de novembre, a Bellreguard. En este cas farà parella amb Ian contra una altra parella: Moltó i Lorja. Este encontre també té un premio de 100 euros. La primera del diumenge a Bellreguard la juguen Diari i Rosen contra Ximo Ferrando.
Dissabte, 29, igualment a Bellreguard: Gerard i Bataller contra Joan i Gorka i, a continuació Miquel i Sales vs Sergi i Julio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya hay fecha para el proyecto que construirá una Gandia nueva: 'Será un espacio de oportunidades
- La calle olvidada de Gandia
- Otro STOP de traca en un cruce de Oliva
- La Generalitat inicia la redacción del proyecto para finalizar la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia
- Cien habitaciones, 20 millones y 40 empleos: las cifras del nuevo hotel de la playa de Gandia
- Cien mil metros cuadrados para zona de festivales y eventos en la playa de Tavernes
- Abre en Tavernes de la Valldigna el primer McDonalds
- La Valldigna Xtrem 2025 reunirá a 300 participantes con inicio y final en Tavernes