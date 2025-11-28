Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mitger oliver Brisca, cap de cartell als Trinquets de Piles i Bellreguard

Confirmada la programació de divendres a diumenge

Brisca d'Oliva, en acció, durant una partida de campionat

Brisca d'Oliva, en acció, durant una partida de campionat / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

El pilotari d'Oliva, Brisca, té un doble compromís este cap de setmana perquè està anunciat als trinquets de Piles i Bellreguard. Per una banda, el mitger juga este divendres, 28 de novembre, al Ciscar de Piles amb un trio que completen Montaner de rest i Néstor a la punta. Enfront tindran a Salelles II i Seve. Els guanyadors tenen un premio de 100 euros.

La vesprada arrancarà a les 16.45 hores amb un bon encontre: Boronat i Rubén contra Ramón i Izan.

Brisca també jugarà diumenge, 30 de novembre, a Bellreguard. En este cas farà parella amb Ian contra una altra parella: Moltó i Lorja. Este encontre també té un premio de 100 euros. La primera del diumenge a Bellreguard la juguen Diari i Rosen contra Ximo Ferrando.

Dissabte, 29, igualment a Bellreguard: Gerard i Bataller contra Joan i Gorka i, a continuació Miquel i Sales vs Sergi i Julio.

