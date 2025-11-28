Per l'Horta de la Safor insiste en su rechazo a la prolongación de la CV-60

La plataforma Per l'Horta de la Safor ha recordado su postura en contra de la prolongación de la autovía CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia. A raíz del reciente anuncio de que la Generalitat ha licitado la redacción del proyecto, el colectivo recuerda en un comunicado que recurrió en contra ante el TSJCV y está a la espera de una sentencia.

Per l'Horta considera que "los responsables políticos mienten a los empresarios cuando afirman que esta obra es una prioridad, porque el plazo dado para redactar el proyecto es de 22 meses, situándose, muy probablemente, en la próxima legislatura autonómica".

También critican el aumento de costes. "Si en el año 2021 se hablaba de unos 66 millones de euros, en estos momentos la cifra parece que se situaría en los 180 millones. Hablamos de un presupuesto multiplicado prácticamente por tres, para, recordamos, un beneficio temporal de menos de 3 minutos en el total de 7,12 km de obra".

Además, apuntan que "es falso que Gandia contará con un acceso a la AP-7, puesto que la conexión está prevista en un punto entre los términos de la Font d'en Carròs y Rafelcofer".

En conclusión, la plataforma señala que el proyecto "siguen sin convencer a los vecinos de los pueblos afectados, que tendrían que absorber los importantes impactos negativos de sustituir la huerta por el asfalto y la contaminación".

La propuesta de la plataforma es "adaptar el vial actual y ejecutar unas conexiones más respetuosas con la huerta y con los habitantes de los ocho pueblos afectados". El colectivo exige también una mayor inversión y dotación de transporte público a nivel comarcal.