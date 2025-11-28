La Policía Local de Gandia recibe un segundo premio nacional por el programa "Agente Tutor"

La unidad de Agentes Tutores de la Policía Local de Gandia ha sido reconocida por segunda vez este año por su labor en los centros educativos, las familias y con la juventud de la ciudad, consolidándose como un referente a nivel nacional.

El pasado 23 de junio, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Educación premió el programa en la categoría de Mejora de la Convivencia Escolar para municipios de más de 20.000 habitantes. Este reconocimiento distinguió a Gandia como la única ciudad cuya policía local ha recibido un galardón en esta edición.

Según la concejala de Protección, Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, "este programa se ha convertido en una herramienta clave para reforzar los vínculos entre la comunidad educativa y los centros, ayudando a construir un entorno más seguro, tranquilo y con mejor convivencia. Queremos agradecer especialmente la colaboración entre el Departamento de Educación y la Policía Local, sin la cual esto no sería posible".

Además, días antes, la Asociación Nacional de Agentes Tutores, junto con la Federación Española de Municipios y Provincias, reconoció el programa en la categoría de Perseverancia y Esfuerzo, entre 42 proyectos presentados. Morant agradeció la implicación de los agentes tutores Jonathan Arcos y Julián González y del inspector coordinador del programa, Rafa Chaveli, por su compromiso en la acción educativa.

El comisario principal en jefe de Gandia, José Martínez Espasa, destaca que los criterios para la valoración de estas buenas prácticas incluyen objetivos, impacto, resultados, coordinación con instituciones, metodología de trabajo y formación en centros educativos. "En el caso de Gandia, han sido especialmente valorados la divulgación de la ordenanza de convivencia, los protocolos de actuación ante menores no escolarizados o absentistas, y la colaboración con los tutores legales", explica.

La recogida del premio de la Federación Española está prevista para el 10 de diciembre en un panel donde Gandia presentará su programa junto a representantes de otros proyectos premiados: Arganda del Rey, Cabra (Córdoba) y Castelló de la Plana.

Morant concluye: "Este programa ha requerido superar resistencias y ganar la confianza de la comunidad educativa. Hoy podemos afirmar que, gracias a la implicación de todos los profesionales y familias, es un éxito demostrado".